Синоптики предупредили о мокром снеге, шквалистом ветре и подтоплениях на Кубани

В Краснодарском крае 22 и 23 марта ожидаются сильный дождь и мокрый снег. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в ближайшие два дня погода на Кубани будет некомфортной. На Черноморском побережье региона также прогнозируется усиление ветра до 25 м/с.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил изданию, что в Краснодаре днем ожидается около 10 градусов, однако ночью температура будет резко опускаться – до 0-2 градусов. Ожидается похолодание до 8-10 градусов и в Сочи. Ночью столбики термометра могут опуститься всего до трех градусов тепла. При этом, на курорте также прогнозируются дожди. Вместе с тем из-за большого количества снега в горах Сочи ожидают увеличение количества отдыхающих на горнолыжных курортах города, что повышает риски травмирования людей.

«Рекомендуется органам местного самоуправления субъектов, в которых существует высокий риск схода лавин организовать взаимодействие с противолавинными службами. Прежде всего, по вопросам проведения принудительных спусков лавин в потенциально опасных местах за пределами горнолыжных курортов. Также требуется организовать работу патрульных групп для предотвращения доступа отдыхающих на лавиноопасные участки», - заявил замначальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России Владимир Мошков.

По словам начальника отдела мониторинга и прогнозирования территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера Краснодарского края Александра Колесника, прогнозируемые на Кубани дожди могут существенно усугубить паводковую обстановку в ряде районов Кубани. По его словам, превышение неблагоприятных значений уже наблюдалось на реках В Сочи, Геленджике, Горячем Ключе и Белореченске.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 19 марта власти Краснодарского края сообщали, что в связи с обильными осадками в нескольких районах Краснодарского края, включая Крымский район, наблюдается подъем уровня воды в реках. Однако на тот момент критических отметок вода не достигла.

По информации ГУ МЧС по Краснодарскому краю, с 21 по 24 марта 2021 года на всей территории региона, кроме города-курорта Сочи, в горах выше отметки 2 тыс. м сохраняется опасность схода лавин. В этот период граждан просят избегать поездок в горы в снегопад, находясь в горах, следить за изменениями погоды, стараться не выходить на склоны с крутизной более 30 градусов. Специалисты МЧС предупреждают, что лавины со склонов, крутизной более 45 градусов, сходят при каждом снегопаде.

Алексей Белянин