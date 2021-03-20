В Крымском, Абинском и Туапсинском районах Кубани зафиксировали подъем уровня воды в реках

В связи с обильными осадками в нескольких районах Краснодарского края, включая Крымский район, наблюдается подъем уровня воды в реках, сообщает пресс-служба администрации региона в субботу, 20 марта. Отмечается, что в настоящий момент критических отметок вода не достигла, ситуацию контролируют специалисты. Подъем воды в реках также зафиксирован в Абинском и Туапсинском районах.

Под наблюдением остаются реки Кавярзе в Горячем Ключе, Мезыпь в Геленджике и Пшиш в Белореченском районе. В этих населенных пунктах вода доходила до критических отметок, но уже пошла на спад. Незначительное повышение за минувшие сутки наблюдалось в Северском и Апшеронском районах.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае после снежной зимы усилен контроль за уровнем воды в реках: установлены 250 датчиков, ведется ежедневный мониторинг. Кроме того, во всех муниципалитетах установлены 1700 устройств автоматического оповещения жителей о ЧС.

Вчера МЧС распространило экстренное предупреждение о возможных наводнениях 19-20 марта.

По прогнозам синоптиков на выходных в отдельных центральных и восточных районах края, а также черноморского побережья продолжит идти дождь, в предгорьях и горах возможен дождь с мокрым снегом.

При чрезвычайных ситуациях жителям необходимо звонить «01» – единый телефон спасения или «101» – с мобильных телефонов.

Наталья Решетняк