В Краснодарском крае экстренное предупреждение о опасности схода лавин продлили до 24 марта

По информации МЧС Краснодарского края, в период с 21 по 24 марта на всей территории региона, кроме города-курорта Сочи, в горах выше отметки 2 тыс.м сохранится опасность схода лавин. В этот период граждан просят избегать поездок в горы в снегопад, находясь в горах, следить за изменениями погоды, стараться не выходить на склоны с крутизной более 30 градусов. Специалисты МЧС предупреждают, что лавины со склонов, крутизной более 45 градусов, сходят при каждом снегопаде.

Экстренное предупреждение о лавиноопасности действует в Краснодарском крае в течение всего марта. Последний раз решение о его продлении было принято 18 марта, действие предупреждения было установлено до 21 марта.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, на территории Кубани в связи с обильными осадками наблюдается подъем уровня воды в реках в Крымском, Абинском и Туапсинском районах. Под наблюдением остаются реки Кавярзе в Горячем Ключе, Мезыпь в Геленджике и Пшиш в Белореченском районе.

Ольга Логинова