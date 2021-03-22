В Госдуме сменится глава аппарата

Сегодня на заседании совета Госдумы будет рассмотрен вопрос об освобождении от должности руководителя аппарата нижней палаты Татьяны Вороновой, сообщил журналистам спикер Думы Вячеслав Володин. По его словам, она переходит на работу в НОВАТЭК на позицию топ-менеджера. Отметим, что совладельцем этой компании является депутат Госдумы, единоросс Леонид Симановский.

Думский аппарат возглавит первый заместитель госпожи Вороновой Игорь Дивейкин, который перешел в Думу осенью 2016-го на пост заместителя руководителя аппарата—управляющего делами Госдумы из администрации президента, где работал в должности заместителя начальника управления президента по внутренней политике (УВП). С начала года господин Дивейкин исполнял обязанности главы аппарата в связи с длительным отпуском Татьяны Вороновой. Вячеслав Володин, в свою очередь, отметил, что знает Игоря Дивейкина более десяти лет, со времен работы в правительстве, где господин Володин возглавлял аппарат.

Игорь Дивейкин работал в службе безопасности президента, в 32 года получил звание полковника. Должность заместителя главы УВП по работе с регионами он занял после того, как его предшественница Татьяна Воронова возглавила в 2015 году это управление. С 2013 по 2015 год господин Дивейкин руководил аппаратом Вячеслава Володина, занимавшего тогда пост первого заместителя руководителя администрации президента.

В 2017 году Игорь Дивейкин упоминался в опубликованном американским изданием BuzzFeed досье, в котором утверждалось, что господин Дивейкин, работая в администрации президента, встречался с советником избирательного штаба Дональда Трампа Картером Пейджем и сообщил ему, что у российского руководства есть компромат на господина Трампа. Эту информацию Игорь Дивейкин назвал «глупостями и придуманными историями».

Мария Макутина