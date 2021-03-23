«Ювентус» себе места не находит

«Ювентус» стал претендентом на титул главного неудачника сезона среди топовых клубов. Вылетев из Лиги чемпионов уже в стартовом раунде play-off, он вплотную приблизился к катастрофе и в чемпионате Италии, проиграв дома — 0:1 — скромному «Беневенто». После этой осечки шансы достать лидера первенства «Интер» у туринцев минимальные: они отстают от миланского клуба уже на десять очков.

В середине второго тайма домашнего матча против «Беневенто» игрок «Ювентуса» Артур решил сделать передачу из той категории, которые делать ни в коем случае не рекомендуется,— поперечную, возле своих ворот. И пополнил длиннющий список тех, кто на собственном опыте убеждался в эффективности базовых футбольных принципов. Пас вышел скверным. Его перехватил форвард «Беневенто» Адольфо Гайч и без проблем забил гол, который оказался единственным в матче.

Гайч — молодой аргентинец, в котором менеджмент ЦСКА летом 2020 года видел новичка, способного резко усилить атакующую мощь команды. Реальность, однако, оказалась иной. В московском клубе у Гайча совсем не пошло — ноль голов в 13 матчах в рамках нынешнего чемпионата России, ни намека на скорый прорыв. По ходу действия зимнего трансферного окна ЦСКА отдал его в аренду «Беневенто». И эта сделка неплохо отражала плачевность положения итальянской команды, готовой цепляться за любую соломинку, какой бы хлипкой она ни выглядела. После Нового года оно было совсем скверным. К игре с «Ювентусом» безвыигрышная серия «Беневенто» в национальном первенстве растянулась до 11 матчей, перед ним ярко замаячил вылет из высшего дивизиона. Адольфо Гайч между тем с ходу адаптировался в итальянском чемпионате, еще в позапрошлом туре открыл счет голам в нем, а теперь отметился мячом, который, скорее всего, долго будут вспоминать фанаты не только его команды, но и «Ювентуса». С разными, разумеется, чувствами. «Беневенто» этот нежданный успех чуточку отодвинул от катастрофы, его соперника — максимально приблизил к ней.

«Ювентус» перед этим сезоном удивил назначением, доверив пост главного тренера не имеющему, по сути, никакого опыта Андреа Пирло. Смысл хода был понятен: возникло ощущение, что великий клуб достиг какого-то потолка — золото чемпионата по-прежнему никуда не уходит, но конкуренция все жестче, а в Лиге чемпионов никак не удается запрыгнуть по-настоящему высоко. Значит, нужно как-то освежить подход.

Но вместо взлета получилось падение. Мечты о достойном выступлении в главном еврокубке две недели назад уничтожил «Порту», выбивший «Ювентус» уже в стартовом раунде play-off, котируясь гораздо ниже оппонентов. Мечты о десятом подряд чемпионском титуле пошатнулись еще несколько месяцев назад, когда стало очевидно, что «Интер» и «Милан», до сих пор глядевшие на туринцев снизу вверх, уже примерно вровень с ними по уровню, а магия Криштиану Роналду и его неплохая форма не помогают набирать очки без скрипа. Сейчас, после проигрыша «Беневенто», эти мечты практически рассыпались в прах.

Турнирная ситуация у «Ювентуса» — если говорить именно о борьбе за золото — уже критическая.

Он идет третьим в чемпионате. И если «Милан» все-таки рядышком — в четырех очках впереди, но при «лишнем» матче, то «Интер», который куда стабильнее туринцев, оторвался уже прилично. Между ним и действующим чемпионом — десять баллов, и никаких «лишних» матчей нет.

Конечно, до финиша чемпионата еще солидная дистанция — «Ювентусу» и «Интеру» предстоит сыграть по 11 встреч. Но половина из них у туринского клуба — это встречи повышенной, что ли, сложности и опасности. В них его соперниками будут две команды, располагающиеся выше в таблице, а также два ближайших на данный момент преследователя, не намеренные, понятно, отказываться от погони за путевками в Лигу чемпионов,— «Наполи» и «Аталанта». Тот факт, что «Ювентусу» биться с лидерами, можно, правда, интерпретировать и как плюс — есть шанс сразу сожрать часть отставания, не надеясь на чужие конфузы. Но вопросы насчет прочности его позиций как тренера великого клуба Андреа Пирло задавали уже после матча с «Беневенто». И они не выглядели слишком преждевременными.

Алексей Доспехов