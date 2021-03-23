22 марта, понедельник
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду, скорее всего, не сможет помочь «Ювентусу» выиграть в десятый раз подряд чемпионат Италии

Фото: Massimo Pinca / Reuters

«Ювентус» себе места не находит

Десятый подряд титул чемпиона Италии почти уплыл от него

«Ювентус» стал претендентом на титул главного неудачника сезона среди топовых клубов. Вылетев из Лиги чемпионов уже в стартовом раунде play-off, он вплотную приблизился к катастрофе и в чемпионате Италии, проиграв дома — 0:1 — скромному «Беневенто». После этой осечки шансы достать лидера первенства «Интер» у туринцев минимальные: они отстают от миланского клуба уже на десять очков.


В середине второго тайма домашнего матча против «Беневенто» игрок «Ювентуса» Артур решил сделать передачу из той категории, которые делать ни в коем случае не рекомендуется,— поперечную, возле своих ворот. И пополнил длиннющий список тех, кто на собственном опыте убеждался в эффективности базовых футбольных принципов. Пас вышел скверным. Его перехватил форвард «Беневенто» Адольфо Гайч и без проблем забил гол, который оказался единственным в матче.

Гайч — молодой аргентинец, в котором менеджмент ЦСКА летом 2020 года видел новичка, способного резко усилить атакующую мощь команды. Реальность, однако, оказалась иной. В московском клубе у Гайча совсем не пошло — ноль голов в 13 матчах в рамках нынешнего чемпионата России, ни намека на скорый прорыв. По ходу действия зимнего трансферного окна ЦСКА отдал его в аренду «Беневенто». И эта сделка неплохо отражала плачевность положения итальянской команды, готовой цепляться за любую соломинку, какой бы хлипкой она ни выглядела. После Нового года оно было совсем скверным. К игре с «Ювентусом» безвыигрышная серия «Беневенто» в национальном первенстве растянулась до 11 матчей, перед ним ярко замаячил вылет из высшего дивизиона. Адольфо Гайч между тем с ходу адаптировался в итальянском чемпионате, еще в позапрошлом туре открыл счет голам в нем, а теперь отметился мячом, который, скорее всего, долго будут вспоминать фанаты не только его команды, но и «Ювентуса». С разными, разумеется, чувствами. «Беневенто» этот нежданный успех чуточку отодвинул от катастрофы, его соперника — максимально приблизил к ней.

«Ювентус» перед этим сезоном удивил назначением, доверив пост главного тренера не имеющему, по сути, никакого опыта Андреа Пирло. Смысл хода был понятен: возникло ощущение, что великий клуб достиг какого-то потолка — золото чемпионата по-прежнему никуда не уходит, но конкуренция все жестче, а в Лиге чемпионов никак не удается запрыгнуть по-настоящему высоко. Значит, нужно как-то освежить подход.

Но вместо взлета получилось падение. Мечты о достойном выступлении в главном еврокубке две недели назад уничтожил «Порту», выбивший «Ювентус» уже в стартовом раунде play-off, котируясь гораздо ниже оппонентов. Мечты о десятом подряд чемпионском титуле пошатнулись еще несколько месяцев назад, когда стало очевидно, что «Интер» и «Милан», до сих пор глядевшие на туринцев снизу вверх, уже примерно вровень с ними по уровню, а магия Криштиану Роналду и его неплохая форма не помогают набирать очки без скрипа. Сейчас, после проигрыша «Беневенто», эти мечты практически рассыпались в прах.

Турнирная ситуация у «Ювентуса» — если говорить именно о борьбе за золото — уже критическая.

Он идет третьим в чемпионате. И если «Милан» все-таки рядышком — в четырех очках впереди, но при «лишнем» матче, то «Интер», который куда стабильнее туринцев, оторвался уже прилично. Между ним и действующим чемпионом — десять баллов, и никаких «лишних» матчей нет.

Конечно, до финиша чемпионата еще солидная дистанция — «Ювентусу» и «Интеру» предстоит сыграть по 11 встреч. Но половина из них у туринского клуба — это встречи повышенной, что ли, сложности и опасности. В них его соперниками будут две команды, располагающиеся выше в таблице, а также два ближайших на данный момент преследователя, не намеренные, понятно, отказываться от погони за путевками в Лигу чемпионов,— «Наполи» и «Аталанта». Тот факт, что «Ювентусу» биться с лидерами, можно, правда, интерпретировать и как плюс — есть шанс сразу сожрать часть отставания, не надеясь на чужие конфузы. Но вопросы насчет прочности его позиций как тренера великого клуба Андреа Пирло задавали уже после матча с «Беневенто». И они не выглядели слишком преждевременными.

Алексей Доспехов


Чемпионаты и кубки европейских стран

Чемпионат Италии

28-й тур. «Ювентус»—«Беневенто» 0:1 (Гайч, 69). «Фиорентина»—«Милан» 2:3 (Пульгар, 17; Рибери, 51 — Ибрахимович, 9; Диас, 57; Чальханоглу, 72). «Рома»—«Наполи» 0:2 (Мертенс, 27, 34). Положение команд. 1. «Интер» — 65 очков (после 27 матчей). 2. «Милан» — 59. 3. «Ювентус» — 55 (27). 4. «Аталанта» — 55. 5. «Наполи» — 53 (27). 6. «Рома» — 50.

Чемпионат Англии

29-й тур. «Вест-Хэм»—«Арсенал» 3:3 (Лингард, 15; Боуэн, 17; Соучек, 32 — Соучек, 38 (автогол); Доусон, 61 (автогол); Ляказетт, 82). Перенесенный матч 18-го тура. «Астон Вилла»—«Тоттенхем» 0:2 (Мораис, 29; Кейн, 68 (пен.)). Положение команд. 1. «Манчестер Сити» — 71 очко (после 30 матчей). 2. «Манчестер Юнайтед» — 57 (29). 3. «Лестер» — 56 (29). 4. «Челси» — 51 (29). 5. «Вест-Хэм» — 49 (29). 6. «Тоттенхем» — 48 (29). 7. «Ливерпуль» — 46 (29). 8. «Эвертон» — 46 (28).

Кубок Англии

1/4 финала. «Борнмут»—«Саутгемптон» 0:3 (Дженепо, 37; Редмонд, 45+1, 59). «Эвертон»—«Манчестер Сити» 0:2 (Гюндоган, 84; Де Брёйне, 90). «Челси»—«Шеффилд Юнайтед» 2:0 (Норвуд, 24 (автогол); Зиеш, 90+2). «Лестер»—«Манчестер Юнайтед» 3:1 (Ихеаначо, 24, 78; Тилеманс, 52 — Гринвуд, 38).

17 апреля в 1/2 финала встречаются: «Челси»—«Манчестер Сити», «Лестер»—«Саутгемптон».

Чемпионат Испании

28-й тур. «Сельта»—«Реал» 1:3 (Мина, 40 — Бензема, 20, 30; Асенсио, 90+4). «Атлетико»—«Алавес» 1:0 (Суарес, 54). «Реал» Сосьедад»—«Барселона» 1:6 (Барренечеа, 77 — Гризманн, 37; Дест, 43, 53; Месси, 56, 89; Дембеле, 71). «Вальядолид»—«Севилья» 1:1 (Орельяна, 44 (пен.) — Боно, 90+4). Положение команд. 1. «Атлетико» — 66 очков. 2. «Барселона» — 62. 3. «Реал» — 60. 4. «Севилья» — 55. 5. «Реал Сосьедад» — 45. 6. «Бетис» — 45.

Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя