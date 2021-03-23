«Ювентус» себе места не находит

«Ювентус» стал претендентом на титул главного неудачника сезона среди топовых клубов. Вылетев из Лиги чемпионов уже в стартовом раунде play-off, он вплотную приблизился к катастрофе и в чемпионате Италии, проиграв дома — 0:1 — скромному «Беневенто». После этой осечки шансы достать лидера первенства «Интер» у туринцев минимальные: они отстают от миланского клуба уже на десять очков.
В середине второго тайма домашнего матча против «Беневенто» игрок «Ювентуса» Артур решил сделать передачу из той категории, которые делать ни в коем случае не рекомендуется,— поперечную, возле своих ворот. И пополнил длиннющий список тех, кто на собственном опыте убеждался в эффективности базовых футбольных принципов. Пас вышел скверным. Его перехватил форвард «Беневенто» Адольфо Гайч и без проблем забил гол, который оказался единственным в матче.
Гайч — молодой аргентинец, в котором менеджмент ЦСКА летом 2020 года видел новичка, способного резко усилить атакующую мощь команды. Реальность, однако, оказалась иной. В московском клубе у Гайча совсем не пошло — ноль голов в 13 матчах в рамках нынешнего чемпионата России, ни намека на скорый прорыв. По ходу действия зимнего трансферного окна ЦСКА отдал его в аренду «Беневенто». И эта сделка неплохо отражала плачевность положения итальянской команды, готовой цепляться за любую соломинку, какой бы хлипкой она ни выглядела. После Нового года оно было совсем скверным. К игре с «Ювентусом» безвыигрышная серия «Беневенто» в национальном первенстве растянулась до 11 матчей, перед ним ярко замаячил вылет из высшего дивизиона. Адольфо Гайч между тем с ходу адаптировался в итальянском чемпионате, еще в позапрошлом туре открыл счет голам в нем, а теперь отметился мячом, который, скорее всего, долго будут вспоминать фанаты не только его команды, но и «Ювентуса». С разными, разумеется, чувствами. «Беневенто» этот нежданный успех чуточку отодвинул от катастрофы, его соперника — максимально приблизил к ней.
«Ювентус» перед этим сезоном удивил назначением, доверив пост главного тренера не имеющему, по сути, никакого опыта Андреа Пирло. Смысл хода был понятен: возникло ощущение, что великий клуб достиг какого-то потолка — золото чемпионата по-прежнему никуда не уходит, но конкуренция все жестче, а в Лиге чемпионов никак не удается запрыгнуть по-настоящему высоко. Значит, нужно как-то освежить подход.
Но вместо взлета получилось падение. Мечты о достойном выступлении в главном еврокубке две недели назад уничтожил «Порту», выбивший «Ювентус» уже в стартовом раунде play-off, котируясь гораздо ниже оппонентов. Мечты о десятом подряд чемпионском титуле пошатнулись еще несколько месяцев назад, когда стало очевидно, что «Интер» и «Милан», до сих пор глядевшие на туринцев снизу вверх, уже примерно вровень с ними по уровню, а магия Криштиану Роналду и его неплохая форма не помогают набирать очки без скрипа. Сейчас, после проигрыша «Беневенто», эти мечты практически рассыпались в прах.
Он идет третьим в чемпионате. И если «Милан» все-таки рядышком — в четырех очках впереди, но при «лишнем» матче, то «Интер», который куда стабильнее туринцев, оторвался уже прилично. Между ним и действующим чемпионом — десять баллов, и никаких «лишних» матчей нет.
Конечно, до финиша чемпионата еще солидная дистанция — «Ювентусу» и «Интеру» предстоит сыграть по 11 встреч. Но половина из них у туринского клуба — это встречи повышенной, что ли, сложности и опасности. В них его соперниками будут две команды, располагающиеся выше в таблице, а также два ближайших на данный момент преследователя, не намеренные, понятно, отказываться от погони за путевками в Лигу чемпионов,— «Наполи» и «Аталанта». Тот факт, что «Ювентусу» биться с лидерами, можно, правда, интерпретировать и как плюс — есть шанс сразу сожрать часть отставания, не надеясь на чужие конфузы. Но вопросы насчет прочности его позиций как тренера великого клуба Андреа Пирло задавали уже после матча с «Беневенто». И они не выглядели слишком преждевременными.
Чемпионаты и кубки европейских стран
Чемпионат Италии
28-й тур. «Ювентус»—«Беневенто» 0:1 (Гайч, 69). «Фиорентина»—«Милан» 2:3 (Пульгар, 17; Рибери, 51 — Ибрахимович, 9; Диас, 57; Чальханоглу, 72). «Рома»—«Наполи» 0:2 (Мертенс, 27, 34). Положение команд. 1. «Интер» — 65 очков (после 27 матчей). 2. «Милан» — 59. 3. «Ювентус» — 55 (27). 4. «Аталанта» — 55. 5. «Наполи» — 53 (27). 6. «Рома» — 50.
Чемпионат Англии
29-й тур. «Вест-Хэм»—«Арсенал» 3:3 (Лингард, 15; Боуэн, 17; Соучек, 32 — Соучек, 38 (автогол); Доусон, 61 (автогол); Ляказетт, 82). Перенесенный матч 18-го тура. «Астон Вилла»—«Тоттенхем» 0:2 (Мораис, 29; Кейн, 68 (пен.)). Положение команд. 1. «Манчестер Сити» — 71 очко (после 30 матчей). 2. «Манчестер Юнайтед» — 57 (29). 3. «Лестер» — 56 (29). 4. «Челси» — 51 (29). 5. «Вест-Хэм» — 49 (29). 6. «Тоттенхем» — 48 (29). 7. «Ливерпуль» — 46 (29). 8. «Эвертон» — 46 (28).
Кубок Англии
1/4 финала. «Борнмут»—«Саутгемптон» 0:3 (Дженепо, 37; Редмонд, 45+1, 59). «Эвертон»—«Манчестер Сити» 0:2 (Гюндоган, 84; Де Брёйне, 90). «Челси»—«Шеффилд Юнайтед» 2:0 (Норвуд, 24 (автогол); Зиеш, 90+2). «Лестер»—«Манчестер Юнайтед» 3:1 (Ихеаначо, 24, 78; Тилеманс, 52 — Гринвуд, 38).
17 апреля в 1/2 финала встречаются: «Челси»—«Манчестер Сити», «Лестер»—«Саутгемптон».
Чемпионат Испании
28-й тур. «Сельта»—«Реал» 1:3 (Мина, 40 — Бензема, 20, 30; Асенсио, 90+4). «Атлетико»—«Алавес» 1:0 (Суарес, 54). «Реал» Сосьедад»—«Барселона» 1:6 (Барренечеа, 77 — Гризманн, 37; Дест, 43, 53; Месси, 56, 89; Дембеле, 71). «Вальядолид»—«Севилья» 1:1 (Орельяна, 44 (пен.) — Боно, 90+4). Положение команд. 1. «Атлетико» — 66 очков. 2. «Барселона» — 62. 3. «Реал» — 60. 4. «Севилья» — 55. 5. «Реал Сосьедад» — 45. 6. «Бетис» — 45.