Розенбаум стал главой Общественного совета петербургского УФСИН

Председателем Общественного совета при УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области стал народный артист Александр Розенбаум. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Из сообщения следует, что заседание Общественного совета, где его новые члены вступили в полномочия, состоялось в пятницу, 19 марта. Помимо Александра Розенбаума в состав совета вошли известные региональные деятели науки, культуры, образования, адвокатуры, представители общественности. Среди них директор Эрмитажа и член президиума РАН Михаил Пиотровский, кинорежиссер и ректор Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения Александр Евменов, президент футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев, директор государственного музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая, а также актер и телеведущий Андрей Ургант.

Ранее председателем Общественного совета петербургского УФСИН был заслуженный деятель науки РФ Михаил Сильников, входивший также в Общественную наблюдательную комиссию Санкт-Петербурга.

Марина Царева, Санкт-Петербург