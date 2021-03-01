На Кубани объем выдачи потребкредитов остался на уровне января 2020 года

В Краснодарском крае в январе 2021 года объем выдачи потребительских кредитов составил 13,6 млрд руб. Это соответствует показателям аналогичного периода прошлого года, сообщает Объединенное кредитное бюро.

По объему выдачи потребкредитов Кубань находится на четвертом месте в России. Лидером в этом сегменте в первый месяц 2021 года стали Москва (39,9 млрд руб.), Подмосковье (30,7 млрд руб.) и Санкт-Петербург (17,9 млрд руб.). Среди 30 регионов-лидеров по объему выданных потребкредитов, самые высокие темпы роста наблюдалась в Тюменской области (+32% к январю 2020 года), Белгородской области (+19%), Алтайском крае (+16%).

Всего в России в январе 2021 года было выдано потребительских кредитов на 399 млрд руб., что на 8,5% больше, чем годом ранее. Такой объем стал рекордным для первого месяца года за всю историю российского банковского сектора, отмечают в ОКБ.

Средний размер кредита наличными в январе составил около 334 тысяч рублей. По сравнению с декабрем он сократился на 23 тысячи рублей, а по сравнению с январем 2020 года – вырос на 36 тысяч рублей. Одновременно за месяц с примерно 43 до 42 месяцев сократился средний срок кредитования.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в январе 2021 года в Краснодарском крае банки выдали около 44,7 тыс. кредитов наличными, что меньше на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Алексей Белянин