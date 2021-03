Эффект многоцветной бабочки

Многоцветница черно-рыжая (Nymphalis xanthomelas) — несвойственный высоким широтам Арктики лесной вид. Ученые выяснили, что бабочки, не способные перелетать на большие расстояния, оказались в полярной пустыне, где для них нет необходимой растительности, из-за климатических изменений — потепления в Арктике.

Присутствие чешуекрылых было зафиксировано в июле и августе 2020 года на мысе Желания, расположенном на Северном острове архипелага вблизи его крайней северной оконечности. Бабочки были замечены впервые за время проведения экологического мониторинга. Открытие совершили сотрудники национального парка «Русская Арктика» и ученые Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н. П. Лаверова Уральского отделения РАН.

«Бабочек заметили в период полевых работ наши инспекторы Вадим Захарьин и Олег Вальков, в обязанности которых входит проведение государственного экологического мониторинга — сбора сведений, связанных с окружающей средой. Наши сотрудники успели визуально оценить и сфотографировать бабочку. На территории национального парка это первый подобный случай: ранее бабочки здесь замечены не были»,— сообщил заместитель директора по научной работе национального парка «Русская Арктика» Иван Мизин.

Фотографии и визуальные описания бабочки позволили биологам ФИЦКИА УрО РАН (г. Архангельск) идентифицировать находку как многоцветницу черно-рыжую — несвойственный высоким широтам Арктики бореальный лесной вид. Главной задачей было установить, как особи многоцветницы могли оказаться в самой северной части Новой Земли.

До лета 2020 года ученые мира уже сталкивались с подобными прецедентами несколько раз, когда причиной миграций служил перенос континентальных воздушных масс. Самый дальний залет бабочек был зафиксирован на архипелаге Шпицберген в 1978 году. Находка на Новой Земле стала вторым по дальности залетом бабочек на Север.

Ученые ФИЦКИА УрО РАН реконструировали цепь событий. Были учтены наиболее короткие дистанции от места нахождения бабочек на Новой Земле до ближайших точек на материке. Для воссоздания модели движения насекомых с воздушными потоками использовались возможности глобальных интернет-порталов, отслеживающих погодные и климатические явления.

«Мы реконструировали обстановки за день, предшествующий появлению бабочки на мысе Желания. В целом обстановки были стабильны в течение трех-пяти дней,— поясняет директор ФИЦКИА УрО РАН, член-корреспондент РАН Иван Болотов.— Первая встреча в июле была связана с мощным воздушным переносом с территории полуострова Ямал, когда теплая воздушная масса на большой скорости шла в сторону Новой Земли с юга. А в августе теплая воздушная масса пришла с востока, с полуострова Таймыр. Таким образом, бабочка преодолела 580–650 км водного барьера вместе с преобладающими воздушными потоками».

Ранее биологи ФИЦ комплексного изучения Арктики УрО РАН совершили экспедицию в Якутию, в ходе которой обнаружили крупную популяцию многоцветницы в районе заполярного поселка Тикси. Ученые отмечают, что для Сибири характерны массовые вспышки размножения и миграции этого вида на Север с более южных территорий.

Иван Болотов связывает появление бабочек-мигрантов на Новой Земле с «популяционными взрывами» в Якутии, которые, в свою очередь, являются следствием теплого климатического сезона. Гусеницы многоцветницы развиваются на ивах. Хорошее состояние ивняков, мягкая погода способствуют массовому размножению Nymphalis xanthomelas и миграции к побережью Северного Ледовитого океана, откуда часть бабочек воздушными массами уносит на арктические архипелаги.

«Это уникальная находка, которая свидетельствует об изменениях климата. Климат теплеет — часть популяции мигрирует на Север. Бабочки — тонко настроенный биоиндикатор потепления в Арктике, и мы наглядно видим, насколько серьезные процессы сейчас протекают в живой природе»,— заключает Иван Болотов.

Использованы материалы статьи Long-distance dispersal of migrant butterflies to the Arctic Ocean islands, with a record of Nymphalis xanthomelas at the northern edge of Novaya Zemlya (76.95°N); Ivan N. Bolotov, Ivan A. Mizin, Alisa A. Zheludkova, Olga V. Aksenova, Yulia S. Kolosova, Grigory S. Potapov, Vitaly M. Spitsyn, Mikhail Y. Gofarov; журнал Nota Lepidopterologica, март 2021 г.

Наталья Заикина