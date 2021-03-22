Епархия обвинила экс-схимонаха Сергия в отсутствии регистрации у монахинь

Нарушения миграционного законодательства обитателями Среднеуральского женского монастыря (Свердловская область) в Екатеринбургской епархии связали с позицией бывшего духовника обители экс-схимонаха Сергия (Николая Романова), который «не оформлял здания монастыря в законном порядке».

Напомним, основатель Среднеуральского монастыря экс-схимонах Сергий был задержан 29 декабря 2020 года во время штурма обители. Ему инкриминируют ч. 3 ст. 110.1 УК РФ (склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица), ч. 3 ст. 148 и ч. 1 ст. 330 УК РФ (нарушение права на свободу вероисповеданий и самоуправство). По решению Басманного районного суда Москвы он был арестован на три месяца (до 28 мая).

Секретарь Епархиального совета игумен Вениамин (Райников) отметил, что Николай Романов неоднократно декларировал намерение юридически оформить епархиальную собственность, но так и не сделал этого. «Пренебрежение одними законами привело к нарушению других. Сейчас Екатеринбургская епархия исправляет его ошибки, узаканивает здания монастыря в судебном порядке, в том числе, делая возможным соблюдение миграционного режима. Однако при этом епархия встречает странное и саморазрушительное сопротивление со стороны людей, ушедших в раскол»,— подчеркнул игумен.

По словам игумена Вениамина, нет религиозных причин, препятствующих исполнению миграционного законодательства. «Монашеские обеты и пребывание в общежительном монастыре не мешают регистрации в установленном законом порядке. Закон предлагает разные формы регистрации, поэтому монах, как и любой гражданин, избирает подходящую для его конкретного случая. Но в целом миграционное законодательство не является для монаха неисполнимым»,— добавил он.

Как писал ранее “Ъ-Урал”, в феврале суд признал за Екатеринбургской епархией право собственности на здание храма иконы Божией Матери «Спорительница хлебов», расположенного на территории Среднеуральского монастыря. Решение арбитражного суда признает, что здание храма нежилое, и монахинь могут выселить. В связи с этим монахини решили через суд добиваться права на проживание в монастыре.

18 марта сотрудники полиции Верхней Пышмы вывезли с территории Среднеуральского женского монастыря около 24 человек, которые подозревались в нарушении миграционного законодательства. В отношении 15 монахинь и насельников были составлены протоколы по ст. 19.15.1 КоАП (Проживание по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении без регистрации). Позднее стало известно о том, что экспертиза признала храм жилым зданием.

Подробнее об этом — в материале “Ъ-Урал” «Монахини без места жительства»

Анастасия Реутова