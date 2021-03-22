В Подмосковье изъяли 40 кг синтетических наркотиков

В Клинском городском округе Московской области обнаружена нарколаборатория, сообщил Центр общественных связей ФСБ. Из лаборатории изъято около 40 кг синтетических наркотиков, их производители задержаны.

«В месте расположения нарколаборатории изъято наркотическое средство альфа-пирролидинопентиофенон общей массой не менее 40 кг, а также лабораторное оборудование и различные химические вещества. В результате задержания участников преступной группы с поличным деятельность подпольного производства пресечена»,— говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Как уточнило ведомство, производимые в лаборатории наркотики распространялись через один из интернет-магазинов. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (производство наркотических средств в особо крупном размере).

В январе 2020 года президент России Владимир Путин поручил ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. Профильные ведомства разработали сразу несколько законопроектов. В феврале 2021 года президент подписал закон о лишении свободы за склонение в интернете к употреблению наркотиков (ч. 2 ст. 230 УК РФ). Максимальный срок предусматривает 15 лет лишения свободы.