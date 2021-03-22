На газопроводе «СибурТюменьГаза» в ХМАО завершилось выгорание продукта

Специалисты АО «СибурТюменьГаз» завершили контролируемое выгорание продукта в районе газопродуктопровода на реке Обь в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), где 6 марта произошла авария. Как уточнили в пресс-службе компании, плановый этап по ликвидации последствий пропуска завершился накануне вечером.

«Специалисты предприятия совместно с привлеченными специализированными организациями продолжают подготовку к диагностическим работам интеллектуальным снарядом, предоставленным компанией Rosen Europe B.V. По результатам диагностики будут приняты решения о дальнейших действиях в отношении ремонта действующего продуктопровода или строительства новой "нитки" продуктопровода»,— сообщили в «СибурТюменьГазе», уточнив, что в настоящий момент рассматривают оба варианта действий.

Напомним, 6 марта на резервном подводном переходе протяженностью 1,5 км произошел пропуск пропан-бутана с последующим возгоранием. Переход является частью системы продуктопровода широкой фракции легких углеводов от Губкинского ГПЗ (ЯНАО) до Южно-Балыкского ГПЗ (ХМАО). Свои проверки по факту инцидента организовали Ростехнадзор, прокуратура и СКР. Позднее в АО «Сибуртюменьгаз» сообщили о завершении работы по полной очистке отсеченного участка трубопровода от остаточных продуктов газопереработки. По данным МЧС, объем утечки широкой фракции легких углеводородов при аварии составил 56 тонн, еще 599 тонн было сожжено в специальных амбарах. По факту аварии управление Росприроднадзора возбудило административное дело по ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при эксплуатации сооружения).

В «СибурТюменьГаз» подчеркнули, что для комплексного и всестороннего исследования возможных экологических последствий пропуска на продуктопроводе группа экспертов сибирского отделения Российской академии наук (РАН) продолжает отбор проб. По результатам мониторинга в воздухе превышение ПДК не выявлено.

Кроме того, 18 марта специалистами научно-исследовательского проектного института АО «НижневартовскНИПИнефть» были взяты образцы проб воды с разных точек реки Обь. «По результатам исследований ниже по течению от продуктопровода превышений ПДК по углеводородам не выявлено. В отобранных в 500 метрах выше по течению от продуктопровода пробах специалисты продолжают фиксировать превышение ПДК по углеводородам. Данный вопрос будут исследовать независимые эксперты сибирского отделения РАН»,— добавили в пресс-службе предприятия.