ВОЗ связывает появление COVID-19 с торговлей животными в Китае

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предположили, что причиной распространения коронавируса SARS-CoV-2 могла стать торговля дикими животными в Китае, сообщает агентство Bloomberg. Международная группа экспертов ВОЗ с начала года расследовала происхождение вируса в китайском городе Ухань, доклад ожидается на этой неделе.

По данным агентства, эксперты ВОЗ разработали несколько основных гипотез происхождения вируса. Они считают, что прямое попадание COVID-19 от летучих мышей на рынок морепродуктов в Ухане маловероятно, скорее всего, был еще промежуточный переносчик вируса. Ученые сомневаются и в искусственном происхождении вируса, они не поддерживают версию о появлении COVID-19 из-за утечки из лаборатории.

В начале января эксперты из нескольких стран мира, включая Россию, США, Великобританию, Германию и Японию, прибыли в китайский город Ухань. Там в конце 2019 года был выявлен первый случай заражения COVID-19. ООН выразила доверие ВОЗ в ее попытках установить происхождение COVID-19

Подробнее о расследовании — в материале “Ъ” «Держи Ухань востро».