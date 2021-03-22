Премьер-министр Словакии готов уйти с поста после отставки коллег по правительству

Премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил, что готов уйти в отставку, если то же самое сделают четыре министра, представляющие в парламенте правящую коалицию партий «Свобода и солидарность» и «За людей». Он заявил, что видит в этом решение политического кризиса, обострившегося после закупок российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Если партнеры по коалиции соблюдут свои публично объявленные обязательства… я согласен подать в отставку с поста премьер-министра и остаться членом правительства»,— сказал господин Матович во время видеообращения к СМИ (цитата по Reuters). По словам господина Матовича, для его отставки со своих постов должны уйти вице-премьер, лидер «Свободы и солидарности» Рихард Сулик, его сопартиец и глава комитета по здравоохранению Яна Битто-Циганикова, а также представляющие партию «За людей» глава Минюста Мария Коликова и зампред парламента Юрай Шелига.

Словакия и Венгрия — единственные страны ЕС, которые самостоятельно одобрили применение «Спутника V». Кризис в правящей коалиции обострился после того, как господин Матович без уведомления партнеров принял решение закупить российскую вакцину. 1 марта страна получила первую партию из 200 тыс. доз вакцины, однако программа вакцинации в стране еще не началась. Словакия входит в числе стран с наибольшим темпом роста случаев заражения коронавирусом и смертей от COVID-19 на душу населения, сообщает AFP со ссылкой на собственные подсчеты.