Власти Австралии одобрили производство в стране вакцины AstraZeneca

Управление терапевтических товаров Австралии одобрило производство в стране вакцины от коронавируса COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca.

«Данный шаг был предпринят вслед за решением регулятора от 16 февраля 2021 года об одобрении вакцины AstraZeneca, произведенной за рубежом»,— говорится в сообщении регулятора.

Производство вакцины будет на двух предприятиях в Мельбурне. Первые партии препарата будут готовы в течение нескольких дней с момента получения регулятором последнего пакета документов от AstraZeneca. В ближайшее время планируется выпустить около 50 млн доз препарата.

В течение последних недель вокруг вакцины AstraZeneca продолжается масштабный скандал. Более 20 стран приостановили применении этой вакцины, после того как у нескольких привитых появились тромбоэмболические осложнения. Разработчики вакцины связь осложнений и действий препарата отрицают. ВОЗ и европейский регулятор призвали не отказываться от препарата и заявили, что доказательств, что осложнения у привившихся вызваны именно вакциной, нет.

О скандале — в материале “Ъ” «Отказ от AstraZeneca стал вирусным».