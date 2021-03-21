РФС признал ошибочной отмену гола «Ростова» в игре с «Химками»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) признала ошибочным решение арбитра Сергея Лапочкина не засчитать гол в ворота «Химок» в матче с «Ростовом», который прошел 12 марта в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

При счете 1:0 в пользу «Химок» нападающий «Ростова» Али Соу забил мяч на 71-й минуте встречи. После изучения видеозаписи судейство установило, что футболист находился в положении «вне игры», и отменило гол.

«Судья ошибочно отменил гол в ворота "Химок" на 71-й минуте матча,— говорится в решении комиссии, приведенном на сайте РФС.— Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист "Ростова" №20 Али Соу не влиял на технические действия защитника "Химок" №15 Егора Данилкина, умышленно игравшего в мяч и не совершавшего при этом спасения ворот. Получение мяча от соперника в результате неудачно выполненного им умышленного игрового действия не является преимуществом, поэтому гол "Ростова" должен был быть засчитан вне зависимости от позиции атакующего игрока в момент выполнения передачи партнером».

«Химки» обыграли «Ростов» не только из-за отмененного гола Али Соу, но и благодаря заработанному и реализованному Резиуаном Мирзовым сразу после перерыва пенальти.

Подробнее о том матче — в материале «"Химки" поднялись к "Ростову"».