The Daily Telegraph: вмешательству России во внутренние дела будет противостоять британский спецназ

Военное руководство Великобритании поручило спецподразделению ВС — особой воздушной службе (SAS), а также другим подразделениям, входящим в группу сил специального назначения (SFG), противодействовать вмешательству России по всему миру. Как сообщил The Daily Telegraph начальник генерального штаба Марк Карлтон-Смит, этим спецслужбам будет поручено бороться с «враждебными государственными субъектами».

До сих пор с «враждебными государственными субъектами» имели дело такие спецслужбы, как внешнеполитическая разведка Великобритании (MI6) и Центр правительственной связи (GCHQ). Теперь же подразделения SFG будут работать вместе с MI6, проводя секретные операции в отношении «российских шпионов и военных подразделений». Под враждебными госсубъектами, как полагает британское издание, подразумеваются Россия, Китай, Северная Корея и Иран. При этом Россия вызывает у британского военного руководства наибольшую озабоченность. Подразделениям SFG будет, вероятно, поручено разоблачать деятельность российской военной разведки (ГРУ), противодействовать «ЧВК Вагнера» и т. п.

Эти изменения вводятся в рамках масштабного пересмотра главных задач обороны страны. Доклад Министерства обороны с подробным изложением задач будет опубликован в понедельник, 22 марта. Предваряя доклад, министр обороны Великобритании Бен Уоллес в своей статье в The Daily Telegraph пояснил, что британские ВС должны быть перестроены с учетом кардинального изменения угроз по сравнению с тем, что было 30 лет назад. На эти меры министерство выделит вооруженным силам дополнительно £3 млрд, из которых £120 млн пойдут на формирование новой бригады специального назначения. Эта бригада будет поддерживать работу SAS и силы государств-партнеров по всему миру.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в программе «Шоу Эндрю Марра» на канале BBC, что в ближайшее время ВМС страны получат многоцелевой разведывательный корабль, который будет защищать подводные оптоволоконные кабели от внешних угроз, в частности от российской. По его словам, новое судно для многоцелевого наблюдения за океаном будет оснащено «современными датчиками и будет нести ряд дистанционно управляемых и автономных подводных дронов, которые будут собирать данные». Введение корабля в эксплуатацию ожидается в 2024 году.

О новой военной стратегии Великобритании — в материале “Ъ” «Лондон развоевался с разоружением».

Алена Миклашевская