Ведомство канцлера Германии настаивает на продлении карантина

Ведомство федерального канцлера Германии Ангелы Меркель настаивает на продлении действующих в стране эпидемиологических мер в апреле, сообщает телеканал n-tv со ссылкой на проект резолюции по ситуации с пандемией. В понедельник, 22 марта, документ обсудят Ангела Меркель и премьер-министры германских регионов.

Конкретная дата, до которой предполагается продлить ограничения, в документе не называется. Также в нем не идет речи о возможных общих послаблениях карантина, но отмечается, что власти регионов могут запустить «ограниченные по времени пилотные проекты», чтобы «открыть отдельные области общественной жизни».

Карантин в Германии действует до 28 марта. На данный момент ограничения в стране не такие жесткие, как были зимой. В частности, открыты школы и детские сады, парикмахерские, косметические салоны, цветочные и книжные магазины.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявила, что в Европу пришла третья волна пандемии коронавируса. В этой связи ЕК видит необходимость ускорить вакцинацию, добавила она.

О новых коронавирусных ограничениях — в материале “Ъ FM” «Европа ужесточает локдаун».