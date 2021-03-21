СКР проверит условия оказания медпомощи в поселках Воронежской области

Управление СКР по Воронежской области по поручению председателя СК Александра Бастрыкина проводит доследственную проверку информации об отсутствии в нескольких поселках региона условий для оказания квалифицированной медицинской помощи. Как сообщили в ведомстве, поводом для нее стал выпуск новостей федерального канала, рассказавшего о проблемах с фельдшерскими пунктами в 12 населенных пунктах. Речь идет о сюжете телеканала НТВ, посвященном отсутствию фельдшерского пункта в поселке Журавка Богучарского района.

После того как медпункт здесь сгорел 18 лет назад, помощь людям оказывают в ветхом здании. К концу прошлого года власти планировали построить новый пункт, однако по вине подрядчика объект так и не был сдан. Как выяснилось, недостроенные и брошенные медпункты и амбулатории есть также в 12 районах области. В рамках доследственной проверки СКР допросит должностных лиц органов власти, представителей организации-застройщика, а также сельских жителей. Следователи подчеркнули, что дадут правовую оценку действиям руководителя подрядчика на предмет злоупотребления полномочиями и проверят факты возможного ненадлежащего исполнения обязанностей чиновниками.

После начала проверки проблему со строительством фельдшерских пунктов прокомментировали в департаменте строительной политики Воронежской области. Там объяснили, что в июне прошлого года ведомство заключило контракт на возведение медицинских объектов в 12 районах с фирмой ООО «Альфа-Гарант». В январе он был расторгнут из-за постоянных срывов сроков. По данным чиновников, сейчас идут конкурсные процедуры на поиск нового подрядчика для строительства фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в четырех населенных пунктах. В марте департамент пообещал объявить конкурс на достройку объекта в Журавке. В местном облздраве заявили, что «временная задержка строительства» упомянутых пунктов и амбулаторий никак не влияет на оказание медицинской помощи жителям этих населенных пунктов. Чиновники уверены, что в населенных пунктах есть действующие медицинские подразделения, сотрудники которых лечат граждан, выдают льготные лекарства, вакцинируют, выходят на вызовы.

Сергей Толмачев, Воронеж