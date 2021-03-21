СМИ: глава Пентагона прибыл в Афганистан с необъявленным визитом

Министр обороны США Ллойд Остин находится в столице Афганистана с необъявленным визитом, сообщил афганский телеканал ToloNews со ссылкой на источники. По его данным, министр встретится с высокопоставленными чиновниками Афганистана. До этого глава Минобороны США находился с визитом в Индии.

Напомним, контингент НАТО по заключенному предыдущей администрацией США соглашению от 29 февраля 2020 года должен покинуть страну к маю 2021 года. Согласно договоренности, талибы к этому моменту должны перестать использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. В феврале министры обороны стран НАТО не вынесли окончательного вердикта по выводу войск из страны. Талибы уже пригрозили возобновить боевые действия, если войска не будут выведены к ранее оговоренному сроку — 1 мая.

На этой неделе в Москве собрались представители четырех крупнейших внешних сил, влияющих на ситуацию в Афганистане,— самой России, США, Китая и Пакистана, а также представители афганских властей, легальной оппозиции и движения «Талибан». Итогом стало заявление так называемой расширенной «тройки», в котором говорится о недопустимости восстановления Исламского Эмирата и традиционного весеннего наступления талибов. Делегация движения «Талибан» (признано в РФ террористическим и запрещенным) заявила, что не согласна с некоторыми пунктами заявления.

Подробности — в материале “Ъ” «С утра в Москве подавали афганское».