Пашинян подтвердил покупку Арменией российских истребителей Сy-30СМ без ракет

Вооруженные силы (ВС) Армении приобрели у России многофункциональные истребители Сy-30СМ без боеприпасов, заявил в ходе посещения села Оганаван в Арагацотнской области премьер-министр республики Никол Пашинян. Видеозапись с выступлением политика опубликована в Facebook.

«Нам говорят: почему вы купили самолет? Да, мы купили самолет, он был доставлен в мае (2020 года.— “Ъ”), и да, мы не успели купить ракеты до войны (в Нагорном Карабахе.— “Ъ”). Ну купили бы вы самолеты, чтобы мы успели купить ракеты. Почему у 26-летнего государства не было истребительной авиации, кто-то может то объяснить?» — заявил Никол Пашинян.

В конце ноября 2020 года бывший начальник Генштаба ВС республики Мовсес Акопян заявил, что приобретенные у российской стороны истребители Сy-30СМ не имеют боеприпасов. Минобороны Армении опровергло заявление и обвинило Мовсеса Акопяна в раскрытии государственной тайны.

Военный конфликт в Нагорном Карабахе продолжался с 27 сентября до 10 ноября 2020 года. Он закончился подписанием соглашения о мире в регионе. Через пять месяцев после окончания войны военные Армении и Азербайджана одновременно начали масштабные учения.

Как Армения и Азербайджан учатся военному делу после конфликта — в материале “Ъ” «Тяжело в бою, легко в учении».