Сборная России по сноуборду победила в общем зачете КМ в параллельном слаломе

Первая российская сборная в составе сноубордистов Дмитрия Логинова и Софии Надыршиной выиграла в общем зачете Кубка мира в параллельном слаломе, набрав 160 очков. Второе место заняла первая сборная Австрии (150 очков), третье место — первая команда Швейцарии (125).

Главный финал соревнований с участием команд России и Швейцарии прошел в немецком Берхтесгадене. В малом финале победила четвертая команда Германии, немцы одержали победу над первой сборной Австрии.

Третья и четвертая российские команды набрали по 40 очков и заняли восьмую строчку в общем зачете, пятая и вторая команды заняли 11-е и 17-е места соответственно.

Об успехах Софии Надыршиной и Дмитрия Логинова в этом сезоне — в материале “Ъ” «Доски почета».