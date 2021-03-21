Глава Saudi Aramco ожидает увеличения спроса на нефть в 2021 году

Глава саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco Амин ан-Нассер в интервью телеканалу Al-Arabiya заявил, что ожидает увеличения спроса на нефть в 2021 году.

«Мы увидим увеличение спроса на нефть в этом году, особенно из Азии»,— сказал глава Saudi Aramco По его словам, к концу 2021 года мировой спрос на нефть может достичь 99 млн баррелей в сутки. «Мы настроены оптимистично в отношении 2021 года. Ожидается, что вторая половина года будет лучше»,— добавил он.

Ранее Saudi Aramco опубликовала отчетность за прошлый год, согласно которой чистая прибыль компании составила $49 млрд против $88,2 млрд в 2019 году. Амин ан-Нассер заявил, что прошлый год стал одним из самых сложных в истории компании из-за последствий пандемии коронавируса.

О спросе на нефть в 2021 году — в материале “Ъ” «Нефть ждет умеренный спрос».