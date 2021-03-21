Власти Венесуэлы заявили о теракте на газзаводе PDVSA

Министр нефти и вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами заявил о теракте на газовом заводе «Эль-Техидо» на севере страны. Он принадлежит государственной нефтегазовой компании PDVSA. О жертвах не сообщается.

«Хотим заявить национальной и международной общественности о новом террористическом акте против нашего основного нефтяного предприятия, я имею в виду PDVSA»,— сказал господин Эль-Аиссами в голосовом сообщении в Twitter (цитата по «РИА Новости»).

Нападение произошло в городе Эль-Техеро, штат Монагас, сообщил министр. «Эль-Техидо» служит газозаправочным заводом. Министр сообщил, что задействованы чрезвычайные протоколы для немедленного восстановления инфраструктуры.

В январе президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщал о теракте на трубопроводе PDVSA. Власти Венесуэлы регулярно сообщают о терактах на объектах инфраструктуры.