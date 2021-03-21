Глава BioNTech ожидает отмены всех ограничений в Европе и США к осени

Генеральный директор биоинженеринговой компании BioNTech Угур Шахин считает, что Европа и США полностью смогут отказаться от коронавирусных ограничений к концу лета. BioNTech в партнерстве с Pfizer создала одну из первых вакцин от COVID-19.

«Во многих европейских странах и США мы, вероятно, не будем нуждаться в ограничениях к концу лета. Будут вспышки, но это будет фоновый шум. Будут мутации, но они нас не испугают»,— сказал господин Шахин Welt am Sonntag (цитата по Deutsche Welle).

19 марта представитель Еврокомиссии Дана Спинант констатировала начало третьей волны коронавируса. В этой связи ЕК видит необходимость ускорить вакцинацию. Многие страны Европы ввели жесткий локдаун и фиксируют рекордные показатели заболеваемости. Ситуацию осложняет отказ части европейских стран возобновить вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за сообщений о риске образования тромбов у привитых.

О проблеме с вакциной — в материале “Ъ” «Отказ от AstraZeneca стал вирусным».