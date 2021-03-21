21 марта, воскресенье
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Несколько шведских компаний выразили готовность производить «Спутник V»

Несколько компаний из Швеции готовы производить российскую вакцину «Спутник V», сообщила газета Svenska Dagbladet. Начальник отдела Агентства по инновациям Vinnova Ларс Хаммарстрём сообщил, у страны есть возможность выпускать препарат.

«Сегодняшние производственные мощности не рассчитаны на такое производство. Однако у нас, несомненно, есть возможность выпускать вакцину. Речь необязательно идет о строительстве большого завода, а лишь о том, чтобы попробовать развить те возможности с теми акторами, что уже имеются»,— сказал господин Хаммарстрём газете (цитата по ТАСС).

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с компаниями о производстве вакцины в Италии, Испании, Франции и Германии. Координатор кампании по вакцинации в Швеции Рикард Бергстрём сообщал, что ведутся переговоры о производстве на территории Швеции.

4 марта РФПИ сообщил о начатой EMA экспертизе регистрационного досье «Спутника V». При этом два европейских государства, Венгрия и Словакия, одобрили применение «Спутника V» до общеевропейской регистрации препарата.

О прививочной кампании в мире — в материале “Ъ” «Вокруг вакцин творятся антидела».

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя