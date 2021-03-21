Черноморский флот следит за эсминцем США, вошедшим в Черное море

Российские военные следят за действиями эсминца США Thomas Hudner, который вошел в Черное море. Это второй американский боевой корабль, который вошел в акваторию Черного моря за последние 24 часа.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца управляемого ракетного оружия противоракетной обороны Thomas Hudner ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 20 марта 2021 года»,— говорится в сообщении Национального центра по управлению обороной России (цитата по «Интерфаксу»).

6-й оперативный флот США ранее сообщал, что корабль направляется в Черное море «для проведения операций по обеспечению безопасности на море». 19 марта в акваторию также зашел ракетный крейсер ВМС США Monterey. В феврале Черноморский флот сообщал, что отслеживает действия тральщиков ВМС Испании и Греции.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в феврале объяснил усиление присутствия в Черном море усилением России после присоединения Крыма. В марте в Черном море прошли учения НАТО и Украины.

Об усилении присутствия НАТО в Черном море — в материале “Ъ” «Протопи ты мне НАТО по Черному».