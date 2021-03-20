Главным тренером «Ротора» назначен Юрий Батуренко

Юрий Батуренко назначен главным тренером волгоградского футбольного клуба «Ротор». Накануне, 19 марта, с поста главного тренера клуба был уволен Александр Хацкевич.

«Юрий Батуренко — оптимальный вариант для нас. Он работал плечом к плечу с Юрием Семиным, вместе с ним строил и готовил боевые команды. Кроме того, ему знакомы наши ребята, это поможет ему найти общий язык и с другими игроками»,— цитирует пресс-служба клуба слова генерального директора «Ротора» Андрея Рекечинского.

56-летний Юрий Батуренко во время своей карьеры футболиста выступал на позиции полузащитника. Играл за «Пальмиру» и «Локомотив». После завершения карьеры Батуренко вошел в тренерский штаб «Локомотива». Также работал в азербайджанской «Габале», саранской «Мордовии» и махачкалинском «Анжи».

После 23 туров Российской премьер-лиги «Ротор» занимает 13-е место (18 очков). В оставшихся турах команда встретится с «Локомотивом», ЦСКА, «Динамо», «Зенитом», «Ахматом», «Сочи» и «Рубином».