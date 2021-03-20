В Риме проведут испытания «Спутника V»

В римском институте Спалланцани начнутся научные эксперименты с российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил губернатор итальянской области Лацио Никола Зингаретти.

«Через несколько дней будет подписано первое соглашение с институтом Спалланцани о научных экспериментах с вакциной “Спутник”, очевидно, в ожидании официального разрешения EMA (Европейское агентство лекарственных средств.— “Ъ”) в отношении исследования штаммов»,— заявил он (цитата по La Repubblica). Господин Зингаретти сообщил об этом во время посещения одного из центров вакцинации.

Ранее некоторые страны решили приостановить вакцинацию препаратом британско-шведской AstraZeneca. Среди них была и Италия. Германия объяснила решение сообщениями «об образовании тромбозов мозговых вен». Итальянский регулятор заявил, что приостановил использование вакцины в качестве меры предосторожности в ожидании решения EMA.

О проблемах с вакциной читайте в публикации “Ъ FM” «Государства приостанавливают AstraZeneca».