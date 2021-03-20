Зеленский анонсировал введение экономического паспорта украинца

Все родившиеся на Украине дети смогут получать дивиденды от использования природных ресурсов государства по достижении 18-летнего возраста, заявил президент страны Владимир Зеленский. Он пояснил, что для этого будет введен так называемый экономический паспорт.

«Денежные средства будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке. После достижения совершеннолетия они могут быть потрачены ими на получение высшего образования»,— говорится в видеообращении на странице президента в Facebook (перевод по «РИА Новости»). Господин Зеленский уточнил, что механизм создания экономического паспорта власти представят в ближайшее время.

В конце 2020 года Еврокомиссия предоставила Украине €600 млн в рамках программы макрофинансовой помощи. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что полученные деньги укрепят макрофинансовую стабильность страны «в трудные времена пандемии COVID-19». Владимир Зеленский тогда заявил, что предоставленные средства являются «мощным сигналом поддержки Евросоюзом экономической стабильности и курса реформ Украины».

Подробнее об экономической поддержке читайте в публикации “Ъ” «Инвестиции на Украину принесет “потоком”».