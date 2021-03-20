Пашинян заявил о необходимости открытия коммуникаций с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что открытие коммуникаций с Азербайджаном выгодно обеим сторона. На встрече с жителями сел в рамках поездки по Арагацотнской области республики он сообщил, что один из методов для решения «проблемы вражды в регионе», это «открытие региональных коммуникаций и дорог».

«Проблема региона в том, что нас воспринимают в качестве врагов, и мы воспринимаем в качестве врагов. И это продолжающийся процесс»,— сказал господин Пашинян (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что проблема не решится быстро.

«Но мы должны продвигаться, и один из методов для решения проблемы — это то, что мы сейчас обсуждаем, а именно — открытие региональных коммуникаций и дорог»,— заявил премьер-министр Армении. По его словам, «открытие коммуникаций выгодно и Армении, и Азербайджану». «Азербайджан должен получить коммуникационную связь с Нахичеваном, а мы — железнодорожное сообщение с Россией и Ираном»,— сказал Никол Пашинян.

В январе президент России Владимир Путин сообщил, что по итогам трехсторонних переговоров с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном подписано совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха. По словам президента, вскоре вице-премьеры трех стран подготовят план развития региона.

По словам господина Алиева, разблокировка транспортных коммуникаций отвечает интересам Еревана и Баку. «Одним из пунктов заявления по итогам прекращения военных действий было разблокирование транспортных коммуникаций,— сказал он.— Это та сфера, которая может придать большой динамизм развитию региона, а также укрепить безопасность. Потому что открытие транспортных коммуникаций отвечает интересам народов Азербайджана, Армении, России, наших соседей».

На встрече обсуждалось соблюдение трехстороннего мирного соглашения России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху, подписанного в ночь на 10 ноября 2020 года. Напомним, в соответствии с ним Баку отошла часть спорных территорий региона.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Азербайджан и Армения обменяются коридорами».