Правительство утвердило правила выделения грантов НКО на образовательные проекты

Российское правительство утвердило правила предоставления грантов некоммерческим организациям (НКО) на поддержку образовательных проектов. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Теперь волонтерские и молодежные организации смогут получить гранты от государства и направить их на реализацию образовательных проектов. В федеральном бюджете уже предусмотрено финансирование: в 2021 году — 4,8 млрд руб., в 2022-м — 4,4 млрд, в 2023-м — 4,1 млрд руб.

В списке получателей субсидий:

волонтерская организация «Всероссийский студенческий корпус спасателей»,

АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»,

детско-юношеская организация «Российское движение школьников»,

АНО «Россия — страна возможностей»,

общественное движение «Юнармия»,

АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды».

С помощью грантов организации смогут развивать свои инициативы и увеличить охват аудитории. Речь в том числе идет о всероссийских конкурсах и соревнованиях, обучающих программах и образовательных проектах. Оказать государственную поддержку поручил президент Владимир Путин.

Напомним, в 2020 году в связи с пандемией власти оказали НКО значительную помощь. Только по итогам апрельского конкурса Фонда президентских грантов 4,6 млрд руб. было распределено между 2402 неправительственными организациями.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Изнанка гранта».