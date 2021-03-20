В Ярославле продолжают искать виновного в утечке нефтепродуктов в Волгу

В Ярославле в связи с попаданием в Волгу нефтепродуктов продолжаются поиски виновного в загрязнении реки, сообщил на своей странице в соцсети мэр города Владимир Волков. Глава города отметил, что при проверке было установлено, что нефтепродукты попадают в Волгу из промышленного ливневого коллектора в районе Ярославской ТЭЦ-1. На поверхности воды они образуют радужную пленку.

«Сотрудники департамента городского хозяйства совместно со специалистами лаборатории Роспотребнадзора проводят обследование всех ливневых колодцев, которые ведут в данный коллектор, для выявления причин появления данного пятна. Поиском виновных в загрязнении реки занимаются управление Росприроднадзора, Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура и департамент городского хозяйства мэрии Ярославля»,— написал господин Волков.

По словам мэра, с пятницы сотрудниками главного управления МЧС по региону совместно с сотрудниками «Центра гражданской защиты» Ярославля выполняются работы по ликвидации загрязнения Волги нефтепродуктами. Образцы попавших в воду нефтепродуктов собраны и направлены на исследование в лабораторию.

Накануне "Ъ-Ярославль" сообщал, что для предотвращения распространения масляного пятна вниз по течению Волги, в месте, где происходит попадание в воду нефтепродуктов, были установлены специальные боновые заграждения.

В пятницу в региональном департаменте охраны окружающей среды и природопользования рассказали, что в стоках в Волгу выявили превышение допустимого уровня нефтепродуктов в 1,5 раза.

О загрязнении Волги нефтепродуктами в районе водозабора, снабжающего питьевой водой Кировский и Ленинский районы Ярославля в соцсети рассказал житель города Артур Баринов. Опубликованная им видеозапись показывает масштабы загрязнения реки. Пятна нефтепродуктов дошли по течению Волги до исторического центра голода.

Подробнее о ситуации в материале "Ъ-Ярославль" — «Разлив нефтепродуктов в Ярославле принял масштабы экологической катастрофы».