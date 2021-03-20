Представители США и Китая сообщили об откровенности переговоров в Анкоридже

В Анкоридже (штат Аляска, США) завершился китайско-американский стратегический диалог. Госсекретарь США Энтони Блинкен и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявили, что переговоры были прямыми и откровенными. Член политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ян Цзечи также назвал диалог откровенным.

«Мы ожидали жесткий и прямой разговор о целом ряде вопросов, и именно он и прошел»,— сказал господин Салливан по завершению переговоров (цитата по Reuters). Господин Блинкен добавил, что «на протяжении многих часов мы смогли провести очень откровенный разговор». «По Ирану, Северной Корее, Афганистану, по климату наши интересы пересекаются»,— сказал он.

Господин Цзечи оценил диалог как откровенный, конструктивный и полезный, передает его слова агентство «Синьхуа». При этом он отметил, что между двумя сторонами все еще есть некоторые важные разногласия. «Китай будет твердо защищать свой национальный суверенитет, безопасность и интересы развития»,— передает агентство слова представителя Китая на переговорах.

Переговоры на высоком уровне в Анкоридже начались 18 марта. Во время протокольной встречи представители США и Китая превысили регламент и упрекнули друг друга в вопросах внутренней и внешней политики. Неназванные дипломаты, чьи слова приводили американские и китайские СМИ, обвинили противоположную сторону в нарушении дипломатического протокола.

Подробнее — в материале “Ъ” «Переговоры США и Китая пропахли порохом».