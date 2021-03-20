Глава OMV рассчитывает на реализацию «Северного потока-2»

Газопровод «Северный поток-2» будет достроен, несмотря на угрозы санкций США, считает председатель правления австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле. OMV выступает партнером «Газпрома» по реализации «Северного потока-2».

«Я надеюсь на это (завершение строительства.—“Ъ”). Этот проект имеет большое значение для безопасности снабжения европейского газового рынка, поэтому ответственность за принятие решений лежит на Европе. На протяжении десятилетий нас связывает глубокая трансатлантическая дружба с США. И друзья не должны угрожать друг другу»,— сказал господин Зеле газете Wiener Zeitung (перевод по ТАСС).

По его словам, участники проекта должны учитывать опасения небольших стран—членов ЕС. Он отметил, что у Германии есть четкая позиция по этому проекту. Господин Зеле считает, что для реализации «Северного потока-2 нужно вести политический диалог и разъяснительную работу.

В октябре 2020 года «Газпром» и OMV заключили долгосрочный контракт на поставку газа для рынка Германии. По словам источников “Ъ”, речь может идти о контракте на 15 лет с годовыми поставками 6 млрд кубометров. 19 марта агентство Bloomberg сообщило, что США рассматривают новые санкции против «Северного потока-2». «Газпром» рассчитывает завершить строительство последнего участка газопровода до конца сентября 2021 года.

Подробнее о строительстве газопровода — в материале “Ъ” «"Северный поток-2" хотят достроить осенью».