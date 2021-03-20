Непомнящий победил Карлсена и вышел в финал шахматного онлайн-турнира

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий обыграл действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в полуфинале шахматного онлайн-турнира Magnus Carlsen Invitational. В финале он встретится с нидерландцем Аниш Гири, который в полуфинале победил американца Уэсли Со.

Первый матч в быстрые шахматы между Непомнящим и Карлсеном 18 марта завершился победой россиянина. В пятницу, 19 марта, Карлсен взял реванш. После этого был назначен тай-брейк, в котором победил Непомнящий.

Magnus Carlsen Invitational первый турнир в шахматном туре 2021 года. Призовой фонд составляет $220 тыс.

Подробнее о турнире — в материале “Ъ” «Магнус Карлсен выступит в именном турнире».