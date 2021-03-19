Следствие пока не установило причастных к халатности в поселке Подсолнухи чиновников

Следствием «устанавливаются должностные лица, причастные к совершению преступления» по уголовному делу о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), возбужденного 8 февраля после обращения жителей поселка Подсолнухи в Тукаевском районе Татарстана к главе СКР Александру Бастрыкину. Об этом сегодня сообщило СУ СКР по Татарстану в порядке информирования о ходе расследования.

«Изъята необходимая документация, ведутся допросы свидетелей»,— заверяют в регионом управлении СКР, отмечая, что расследование продолжается.

Как писал «Ъ-Казань», жители поселка жаловались, что «местные власти препятствуют организации транспортного сообщения в районе и намеренно не исполняют решение суда». Доследственная проверка показала справедливость претензий. Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СКР по Татарстану доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела.

До этого, в июне 2019 года, многодетные семьи Набережных Челнов жаловались Владимиру Путину по «Прямой линии», что на земельных участках, которые им выделили по программе, нет дорог, сетей водоснабжения и газопровода. Власти Татарстана после жалобы пообещали решить проблемы с инфраструктурой.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"