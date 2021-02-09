Дело о халатности завели по жалобе многодетных семей из Подсолнухов

СКР вчера возбудил уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) в ответ на открытое обращение к Александру Бастрыкину многодетных семей из поселка Подсолнухи в Тукаевском районе Татарстана.

Как говорится в сообщении СКР, граждане пожаловались, что «местные власти препятствуют организации транспортного сообщения в районе и намеренно не исполняют решение суда». Доследственная проверка показала справедливость претензий.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СКР по Республике Татарстан тщательно «разобраться во всех обстоятельствах произошедшего и доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела».

Как писал «Ъ-Казань», многодетные семьи Набережных Челнов еще в июне 2019 года пожаловались по «Прямой линии» Владимиру Путину, что на земельных участках, которые им выделили по программе, нет дорог, сетей водоснабжения и газопровода. Власти Татарстана после жалобы пообещали решить проблемы с инфраструктурой. СКР, в свою очередь заявляло о планах по итогам доследственных мероприятий принять «процессуальное решение».

Полина Петрова, "Ъ-Казань"