Многодетные семьи Набережных Челнов пожаловались по «Прямой линии» Владимиру Путину на земельные участки

Следственное управление Следственного комитета РФ по Татарстану начало доследственную проверку по жалобе, поступившей на «Прямую линию с Президентом РФ», на реализацию программы обеспечения многодетных семей из Набережных Челнов земельными участками.

Как сказано в сообщении СКР, в жалобе многодетные семьи посетовали, что в микрорайоне «Подсолнухи» в Тукаевском районе, где им семь лет назад выделили участки по программе, до сих пор нет дорог, сетей водоснабжения и газопровода. Многочисленные обращения в органы местной власти на отсутствие коммуникаций не дали результата, отметили жители поселка.

По итогам проверки изложенных в обращении фактов СКР обещает принять «процессуальное решение».

Как писал “Ъ-Казань”, в Татарстане существует дефицит земли для передачи в собственность семьям с тремя и более детьми. Год назад региону для удовлетворения заявок многодетных не хватало 16 тыс. участков при том, что к тому времени им уже были предоставлены более 31 тыс. участков.

Полина Петрова, “Ъ-Казанm”