Сим-карты выйдут из серой зоны

Роскомнадзор объяснил, зачем ему данные абонентов, которые сейчас доступны лишь силовикам. Ведомству необходимо выявлять пользователей сим-карт, которые используются нелегально и оформлены на других лиц, пишет РБК со ссылкой на представителя регулятора. По его словам, операторы обязаны сами проверять достоверность таких сведений, но технически это пока невозможно. Потому Роскомнадзору и понадобились паспортные данные абонентов. При этом в ведомстве обещают сохранить конфиденциальность абонентов и не нарушать тайну связи. А запрашивать детализацию звонков по всем абонентам сотовой связи чиновники не станут.

Однако риск того, что данные пользователей могут быть украдены, от этого не снижается, считает директор автономной некоммерческой организации «Информационная культура» Иван Бегтин: «Роскомнадзор обладает достаточными полномочиями как регулятор для проведения проверок сотовых операторов. Есть достаточное количество инструментов и у самих сотовых операторов для того, чтобы предупреждать подобные проблемы.

Значительные штрафы на самом деле полностью искоренили бы эту проблему в максимально короткие сроки.

Более того, есть огромное количество людей, совершенно легально покупающих десятки сим-карт для организации умных домов, для корпоративной какой-либо задачи, для интернета вещей. Здесь нельзя так просто по щелчку нарушить приватность. Потом у нас утечки персональных данных из госорганов гораздо критичнее и гораздо чаще, чем из крупных коммерческих компаний. Так как известно, что все эти данные будут у Роскомнадзора, теневые дельцы, которые занимаются пробивом информации, уже сейчас потирают руки и ждут новых барышей.

Если введут такую практику, значит, будут оформлять не по одному ворованному паспорту, а по 20-и, на каждый по одной сим-карте. Слишком много инструментов у мошенников для того, чтобы обходить подобное регулирование. Стоит ли это нарушения нашей с вами приватности, я считаю, однозначно нет. Это принимаемое регулирование, которое Роскомнадзор проталкивает, там нет надзора за самим Роскомнадзором. А почему мы вообще им доверяем? И я думаю, что в Роскомнадзоре вводят это, честно говоря, не для того, чтобы бороться с этими звонками, а для того, чтобы лучше следить за вами, за мной».

Чтобы выявить недобросовестных владельцев сим-карт, Роскомнадзор создаст специальную информационную систему. За три года на нее потребуется направить более 380 млн руб., сообщают СМИ. Такая система будет фиксировать случаи, когда за короткий промежуток времени из разных концов города исходили звонки с нескольких сим-карт, которые оформлены на одного человека. В таком случае их пользователи окажутся под подозрением.

Впрочем, подобные механизмы уже есть у операторов, и их достаточно, убеждена генеральный директор компании «Системы управления идентификацией» Светлана Белова: «Я не понимаю, зачем придумывать такой странный способ борьбы с серыми сим-картами. Та модель, которую описывает Роскомнадзор для выявления нелегальных карточек,— это вероятностная модель. Соответственно, нельзя доказывать оператору, что нарушен запрет на продажу серых карточек без данных об абоненте на основании некоторой вероятности того, что это так. Кроме того, видимо, Роскомнадзор не утруждал себя разработкой каких-нибудь технических решений, потому что можно, например, сопоставить номер мобильного телефона и данные в базе ЕСИА. Достоверность будет гораздо выше, чем в этой модели угадывания.

У нас же есть уже пример создания такой базы для силовых ведомств. Понятно, что на это опять будут потрачены бюджетные деньги, вопрос: зачем делать такую же базу?»

Операторы связи должны будут подключаться к системе Роскомнадзора и обновлять запрашиваемую информацию раз в сутки. Эксперты опасаются, что это может привести к увеличению их расходов.

Проблема нелегальных сим-карт в России действительно есть. Но ведомству нужно изменить некоторые требования, чтобы избежать критики в свой адрес, говорит директор по стратегическим проектам института исследований интернета Ирина Левова: «Для нас последствие одно: в случае, если операторы где-то теряют деньги, их можно компенсировать за чей-то счет. Перечень информации для поставленной задачи — борьба с серыми сим-картами — избыточен.

Передавать, может быть, и надо, закон-то принят, задача поставлена, но очевидно, что объем передаваемой информации требует корректировки.

Очевидно, излишними являются сведения о соединениях абонентов, о передаче данных с устройств М2М, о базовых станциях, обслуживающих абонентов в конкретном вызове, то есть, по сути, это геолокация».

Это не первая инициатива властей по борьбе с «серыми» сим-картами. До конца ноября компании, которые закупают корпоративные тарифы, должны предоставить операторам полную информацию об абонентах. Если они этого не сделают – связь отключат.

Даниил Бабкин