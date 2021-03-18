Суд продлил домашний арест четырем фигурантам «санитарного дела»

Басманный суд Москвы продлил до 23 июня домашний арест четырем фигурантам так называемого санитарного дела: пресс-секретарю оппозиционера Алексея Навального Кире Ярмыш, участнице Pussy Riot Марии Алехиной, главе московского штаба Навального Олегу Степанову и муниципальному депутату Дмитрию Барановскому. Всего по делу проходят десять сторонников господина Навального, им вменяют подстрекательство к нарушению санитарных норм во время несанкционированной акции протеста 23 января.

«Басманным районным судом удовлетворено ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Ярмыш К. А., Алехиной М. В., Степанова О. О., Барановского Д. С. до 23 июня»,— сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская (цитата по «РИА Новости»).

Под домашним арестом по «санитарному делу» находятся девять обвиняемых: госпожа Ярмыш, брат Алексея Навального Олег, юрист «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, включен Минюстом в реестр иноагентов) Любовь Соболь, господин Степанов, лидер профсоюза «Альянс врачей» (включен Минюстом в реестр иноагентов) Анастасия Васильева, муниципальные депутаты Люся Штейн, Дмитрий Барановский и Константин Янкаускас, а также госпожа Алехина. Десятому фигуранту, сотруднику ФБК Николаю Ляскину, до 23 марта суд запретил определенные действия. Отметим, что адвокаты Любови Соболь и Марии Алехиной предположили, что, если арест будет продлен, они перестанут соблюдать ограничения.

2 февраля Алексею Навальному заменили условный срок три года шесть месяцев на реальный по делу «Ив Роше». Он проведет в колонии два года восемь месяцев. Суд посчитал, что политик нарушил условия испытательного срока, не отмечаясь в инспекции ведомства. Во многих городах России 23, 31 января и 2 февраля прошли несанкционированные акции в поддержку политика.

Подробности — в материале “Ъ” «Защита не верит в успех».