Федеральные трассы Нижегородской области готовят к предстоящему паводку

На федеральных трассах М-7 «Волга», Р-177 «Поветлужье» и Р-158 Нижний Новгород – Саратов принимают меры по противодействию весеннему половодью, сообщили в управлении автомагистрали Москва – Нижний Новгород (ФКУ Упрдор). На особом контроле находятся 14 мостов и 13 участков дорог общей протяженностью 44 км. Протяженность всех федеральных трасс в Нижегородской области составляет 577,66 км.

Отдельно специалисту наблюдают за обстановкой в зоне низководного моста через реку Вилейку на 81-м км автодороги Р-158 в Аразамасском районе.

«Дорожные службы приступили к расчистке от снега и льда подмостовых русел, водопропускных труб, входных и выходных водосборных сооружений. В местах возможного образования пучин освобождают обочины и откосы земляного полотна, очищаются барьерные ограждения, прокапываются воздушные воронки для отвода воды из основания дорожной одежды»,— сообщили в ФКУ Упрдор.

Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций дежурят 10 мобильных аварийных бригад. К предстоящей работе подготовили 83 специалистов и 74 единицы техники.

Как ранее сообщалось, с 17 марта в Нижнем Новгороде действует режим повышенной готовности в связи с предстоящим паводком. Также ожидаются подтопления территорий в 18 районах области.

Анастасия Еремина