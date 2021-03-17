Режим повышенной готовности ввели в Нижнем Новгороде из-за паводка

В Нижнем Новгороде с 17 марта начал действовать режим повышенной готовности в связи с предстоящим паводком. Как сообщили в мэрии, в среду начали дежурить противопаводковые бригады. Первые рейды прошли в Канавинском районе, который является наиболее проблемным.

Подтопления прогнозируются в Мещерском и Гордеевском микрорайонах и на Сортировке. «Если посмотреть по карте, то помимо Канавинского района проблемными являются в Московском районе – территория рядом с бывшим кинотеатром "Москва", в Сормовском районе – это улица Гаугеля, в Нижегородском районе – Подновье и другие места, состояние которых мы постоянно мониторим»,– рассказал директор МКУ «Управление ГОЧС города Нижнего Новгорода» Сергей Михайлов.

Также прогнозируется, что подтопления будут в частном секторе и на некоторых участках проезжей части Нижнего Новгорода. Поэтому управление ГОЧС ведет работу с ГИБДД и дорожными службами.

«На случай необходимости привлекается более 400 человек личного состава, задействовано более 160 единиц техники. Для граждан, попавших в зоны затопления, предусмотрено 64 пунктов временного размещения»,– рассказал первый заместитель главы города Дмитрий Сивохин.

Анастасия Еремина