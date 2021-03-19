Первый замглавы Минфина Нестеренко уволилась после 20 лет работы в ведомстве

Татьяна Нестеренко ушла с должности первого заместителя главы Минфина. Она проработала в министерстве больше 20 лет, более восьми из них — на посту первого замминистра. Госпожа Нестеренко отвечала за формирование федерального бюджета.

«Татьяна Геннадьевна — профессионал высочайшего класса. Она внесла значимый вклад в укрепление финансовой системы страны, создание основ для успешного выполнения стоящих перед правительством стратегических задач»,— говорится в комментарии премьера Михаила Мишустина.

Татьяна Нестеренко уходит с должности в связи со сменой работы, говорится в сообщении правительства. Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что она продолжит «заниматься проектами в финансовой сфере». Он пообещал, что созданный госпожой Нестеренко «задел… будет в полной мере использоваться и в дальнейшем».

Госпоже Нестеренко 61 год. В 1994 году была избрана депутатом Госдумы. В 1998 году стала замминистра финансов—начальником Главного управления федерального казначейства. В 2005–2007 годах руководила Федеральным казначейством. В 2007 году вернулась на должность заместителя министра финансов, а в 2012 году стала первым замглавы ведомства.

Напомним, в Минфине число заместителей министра было сокращено с 12 до 10, а первых заместителей — с 2 до 1. С должностей ушли два заместителя: Антон Дроздов и Андрей Круглов.

О сокращениях в Минфине — в материале “Ъ” «Замминистра вернули на пенсию».