Чтобы не бояться

В коридорах детского госпиталя SJD в Барселоне незадолго перед Новым годом появился маленький электромобиль, своим внешним видом напоминающий концепт-кар «45», впервые показанный в августе 2019 года. Но главное в детской машинке – это, конечно же, не ее дизайн, а EAVC – система на базе искусственного интеллекта, которая меняет настройки автомобиля в зависимости от ситуации, как внутри, так и вокруг него. Мини-электромобиль с системой EAVC взаимодействует с юным «водителем» посредством пяти основных технологий. Системы распознавания выражения лица – она определяет эмоции ребенка в режиме реального времени с помощью камеры перед сиденьем.

Дыхательно-массажного ремня – он прилегает к телу, а его воздушные карманы создают легкое давление для снятия стресса. Датчика мониторинга сердцебиения, который измеряет пульс и частоту дыхания водителя. Эмоционально-адаптивное освещение включает зеленую, желтую или красную подсветку, демонстрируя эмоциональное состояние ребенка. Эмоционально-адаптивный ароматизатор воздуха распыляет ароматический состав в такт с дыханием, вызывая улыбку на лицах маленьких пациентов. Еще мини-кар надувает мыльные пузыри, поощряя готовность ребенка к лечению. Прошедшие месяцы эксперимента уже показали, что система работает: катаясь на электромобиле, дети стали меньше бояться операций и процедур. А значит, маленькие Hyundai 45 EV могут появиться и в других лечебных учреждениях мира.