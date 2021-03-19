Средний возраст автомобилей в России составил почти 14 лет

Средний возраст автомобилей в России по состоянию на начало 2021 года достиг почти лет, сообщает агентство «Автостат».

По данным исследования, средний возраст машин в стране составляет 13,9 лет. При этом автопарк России не самый возрастной в Европе. В среднем европейские автомобили имеют возраст 11,5 лет, но в ряде стран — Люксембург (6,5 лет), Великобритания (8 лет) и Австрия (8,3 года) — он ниже среднего.

Самые возрастные в Европе автомобили в Восточной Европе: в Литве средний возраст автомобилей — 16,8 года, Эстонии — 16,7 года, в Румынии — 16,5 лет, в Чехии — 14,9 года, в Хорватии — 14,6 года.

Напомним, ранее стало известно, что на 1 января 2021 года в России зарегистрировано 60 млн автомобилей, а по данным ГИБДД, на начало 2021 года на учете в России стоит 62,7 млн транспортных средств, а также прицепов и полуприцепов к ним.

Ранее “Ъ” выпустил спецпроект «Россия автомобильная», в котором приводится статистика о количестве автомобилей на тысячу жителей, информация о самых популярных моделях, продажах машин с «автоматом» и других аспектах автомобильной жизни в России.