Инициаторы референдума опросят всех свердловских мэров об их отношении к прямым выборам

Инициативная группа по проведению референдума о возвращении прямых выборов мэров в Свердловской области обратилась к главам всех региональных муниципальных образований и депутатам областного законодательного собрания с просьбой выразить мнение о данной инициативе. Об этом “Ъ-Урал” рассказал один из авторов ходатайства о проведении референдума Алексей Антонов.

В обращении к главам муниципалитетов (есть в распоряжении “Ъ-Урал”) указано три вопроса:

Как вы относитесь к возврату муниципальных выборов в отношении глав муниципальных образований?

Может ли иметь всенародно избранный глава больше поддержки и уважения со стороны граждан, чем избранный представительным органом?

Будет ли всенародно избранный глава более независим в своей деятельности от исполнительной власти Свердловской области?

Напомним, 17 марта избирательная комиссия Свердловской области одобрила заявку инициативной группы на проведение референдума по возврату прямых выборов мэров. В данный момент ходатайство по проведению референдума направлено в заксобрание Свердловской области для проверки предлагаемого вопроса.

Отметим, это не первая заявка на проведение референдума, которая была подана в свердловский избирком. Однако ранее инициативным группам отказывали из-за ошибок в документах или неверно указанных паспортных данных членов группы. Напомним, первые ходатайства инициативные группы начали подавать еще в 2018 году, когда были отменены прямые выборы мэра Екатеринбурга. Сейчас, согласно принятому закобранием Свердловской области закону, глава города избирается депутатами гордумы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.

Илья Смирнов