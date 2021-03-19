19 марта, пятница
Войти в профиль
Екатеринбург. Урал

Коротко

Новости

все новости

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ   |  купить фото

Инициаторы референдума опросят всех свердловских мэров об их отношении к прямым выборам

Инициативная группа по проведению референдума о возвращении прямых выборов мэров в Свердловской области обратилась к главам всех региональных муниципальных образований и депутатам областного законодательного собрания с просьбой выразить мнение о данной инициативе. Об этом “Ъ-Урал” рассказал один из авторов ходатайства о проведении референдума Алексей Антонов.

В обращении к главам муниципалитетов (есть в распоряжении “Ъ-Урал”) указано три вопроса:

  • Как вы относитесь к возврату муниципальных выборов в отношении глав муниципальных образований?
  • Может ли иметь всенародно избранный глава больше поддержки и уважения со стороны граждан, чем избранный представительным органом?
  • Будет ли всенародно избранный глава более независим в своей деятельности от исполнительной власти Свердловской области?

Напомним, 17 марта избирательная комиссия Свердловской области одобрила заявку инициативной группы на проведение референдума по возврату прямых выборов мэров. В данный момент ходатайство по проведению референдума направлено в заксобрание Свердловской области для проверки предлагаемого вопроса.

Отметим, это не первая заявка на проведение референдума, которая была подана в свердловский избирком. Однако ранее инициативным группам отказывали из-за ошибок в документах или неверно указанных паспортных данных членов группы. Напомним, первые ходатайства инициативные группы начали подавать еще в 2018 году, когда были отменены прямые выборы мэра Екатеринбурга. Сейчас, согласно принятому закобранием Свердловской области закону, глава города избирается депутатами гордумы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.

Илья Смирнов


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерские проекты | все

Приложения | все

Истории | все

Профиль пользователя