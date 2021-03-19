Обыски у «Открытой России» в Москве и Петербурге связали с «нейтрализацией независимых депутатов»

Адвокат «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников считает, что обыски в организациях, связанных с «Открытой Россией» Михаила Ходорковского, связаны с разгоном форума муниципальных депутатов в Москве. Обыски сегодня проходили в Москве и Санкт-Петербурге: силовики пришли в редакцию «МБХ медиа», в московский и санкт-петербургский офисы «Открытой России», в квартиру координаторов «Открытки» Анастасии Бураковой и Марии Кузнецовой.

По словам господина Прянишникова, формально обыски проходят в рамках уголовного дела против нижегородского бизнесмена Михаила Иосилевича об осуществлении деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК РФ). Напомним, после серии обысков в рамках расследования этого дела в Нижнем Новгороде в октябре 2020 года совершила самосожжение нижегородская журналистка Ирина Славина. Господину Иосилевичу инкриминируют сотрудничество с «Открытой Россией».

Как сообщил “Ъ” Алексей Прянишников, у адвокатов и сотрудников организаций пока нет понимания, что в ходе обыска хотят найти силовики: «В московском офисе "Открытой России" на Петровке неизвестно, что именно изъяли, все перевернуто вверх дном, а обыск успели провести до того момента, пока там появился наш адвокат». Господин Прянишников связывает эти действия с разгоном форума муниципальных депутатов в Москве, который провели сотрудники силовых структур 13 марта. «Дело Иосилевича, судя по всему, формальный повод,— пояснил адвокат.— Появилась информация, что муниципальные депутаты вновь планируют собраться на новый съезд. Учитывая, что сегодня в Москве задержали муниципальных депутатов по Тверскому и Останкинскому районам Галину Фильченко и Сергея Цукасова, силовики продолжают действовать в рамках нейтрализации независимых депутатов».

Подробнее о разгоне форума — в материале “Ъ” «Несоответствие форума задержанию».

Мария Литвинова