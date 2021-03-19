В редакцию «МБХ медиа» и офис «Открытой России» пришли силовики

Сотрудники силовых структур пришли в редакцию «МБХ медиа» в Москве, сообщается на сайте издания. Цель их визита пока неизвестна. Кроме того, обыск проходит в офисе «Открытой России» (связана с Михаилом Ходорковским).

Координатор образовательных проектов «Открытой России» Татьяна Усманова в Telegram-канале уточнила, что камеры в офисе отвернуты, по ним виден бардак. «В офисе Открытки на Петровке точно обыск. По камерам видно, что включен свет, плакаты разбросаны и какого-то человека в штатском», — написала она. Самих активистов в офисе сейчас нет. На место выехал адвокат Гаджи Алиев.

Также с обыском пришли в сьемную квартиру к координатору «Открытой России» Марии Кузнецовой, сообщил пресс-секретарь организации Игорь Прилипко. Кроме того, следственная группа и МЧС находятся у квартиры председателя организации Анастасии Бураковой. «Планируют обыск. Утром в квартиру силовики пытались попасть через окно с помощью пожарной машины. Работает адвокат "Правозащиты Открытки" Павел Ясман»,— отмечается в Telegram-канале организации.

Общественная организация «Открытая Россия» была создана акционерами ЮКОСа в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского. В 2006 году она прекратила деятельность из-за ареста счетов по делу ЮКОСа. В 2016 году появилось одноименное общественно-политическое движение, но в марте 2019-го оно было ликвидировано решением руководства с целью обезопасить активистов от угрозы возбуждения уголовных дел. С апреля 2019 года работает общественная организация «Открытая Россия». Активисты пытались ее зарегистрировать, но Минюст им отказал. В организации утверждают, что существуют на пожертвования россиян. В декабре 2017 года, после блокировки Роскомнадзором сайта организации, Михаил Ходорковский объявил о запуске портала «МБХ-медиа».

До этого обыски в московском офисе «Открытой России» и в редакции «МБХ-медиа» проходили 9 сентября. Тогда серия обысков также прошла в региональных штабах созданного «Открытой Россией» проекта «Объединенные демократы» (работают в Татарстане, Владимирской, Новгородской и Ивановской областях) и в квартирах кандидатов, поддержанных проектом на муниципальных и региональных выборах этого года. Они были санкционированы Басманным судом Москвы по первому делу ЮКОСа.

Подробности — в материале “Ъ” «"Открытую Россию" снова обыскали».