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Фото: Nissan

На ночь глядя

Или охотники за северным сиянием

Журнал "Коммерсантъ Автопилот" от , стр. 28

Способов увидеть северное сияние придумано немало. Можно купить билет на самолет, который ночью летит над северными широтами, – я, например, видел подобное светопреставление из иллюминатора воздушного судна, следовавшего из Москвы в Сеул. Есть говорят, даже специальные рейсы, которые стартуют и садятся с одного аэродрома, цель которых – именно показать пассажирам зеленое зарево на горизонте. А еще во времена СССР в Ленинграде был популярен коктейль «Северное сияние» – водка с шампанским, но назывался он так, если верить старожилам, не из-за галлюцинаций, а потому, что «белого медведя с ног валил». Но мы поехали смотреть на ночное небо с детьми, поэтому выбрали менее экстремальные способы.


Максим Крылов


Принято считать, что главные охотники за северным сиянием – японцы. Они прилетают в Мурманск на три-четыре дня – именно такие в Стране восходящего солнца бывают отпуска – и часто уезжают ни с чем, потому что сияние – это вам не лампочку выключателем зажечь. Но в условиях пандемии, когда границы закрыты, туризм в основном внутренний. А то, что все лучшее должно доставаться детям, это и так понятно.



Ярко-зеленая луковица


Увидевшим северное сияние детям вручают соответствующий сертификат, то есть все серьезно. Но сначала их катают на снегоходах по замерзшим озерам и среди низкорослых лесов с карликовыми березами. Летом здесь собирают грибы – есть подберезовики и подосиновики, белых нет. Потом в программе катание на собачьих упряжках и кормление северных оленей. Ну а на ночь глядя поехали охотиться за северным сиянием. Из Мурманска, расположенного на восточном берегу Кольского залива, через мост перебрались на западный берег и примерно два часа удалялись в сопки и темноту, по пути останавливаясь на площадках, где возможно было бы наблюдать это самое сияние.

Сияние в это время года с большой долей вероятности происходит всегда, и увидеть его можно начиная примерно с полуночи. Но, чтобы «просияло», нужно чистое, безоблачное небо, а облачность в эти месяцы тоже почти постоянная. Поэтому есть так называемые охотники за сиянием – специальные люди со специальным оборудованием, которые мониторят просветы в облачности и, как только находят их, сообщают об этом, все прыгают по машинам и мчатся в предполагаемую точку. Это местный, мурманский туристический аттракцион, но он работает, и сияние действительно можно увидеть. То есть своими глазами наблюдать, как заряженные частицы солнечного ветра, которые не отразило магнитное поле планеты, сталкиваются с молекулами воздуха в верхних слоях атмосферы.

Это и были самые яркие впечатления от нашей поездки. Сияние в виде неоновой дуги протянулось от горизонта до горизонта и постепенно разделялось на слои как огромная ярко-зеленая луковица. Сияла звезда, наблюдалось сияние, взрослые и дети испытывали восторг, спасибо, дорогая компания Nissan, и за глинтвейн тоже.

Колхоз и даже клуб


Для поисков встречи с чудесным природным явлением нам была предоставлена вся линейка кроссоверов марки Nissan. Это и Terrano – родственник одного весьма популярного у нас в стране «француза». И Qashqai – буквально в те же дни, когда мы ездили в Мурманскую область, состоялась мировая премьера модели уже третьего поколения. Думаю, владельцы машин нынешнего поколения вздохнули с облегчением: все изменения, скажем так, эволюционные, а не революционные – никто не хочет запороть бестселлер. Воткнутый в торпеду «айпед» не в счет: сейчас все так, к сожалению, делают. Конечно же, X-Trail – дети долго пытались найти его отличия во внешности от Qashqai, но потом им объяснили, что проще всего различать эти кроссоверы по задним стойкам и задним фонарям. Ну и, конечно же, Nissan Murano, простор в салоне и огромная панорамная крыша которого позволяли наблюдать сияние, не выходя на мороз. Есть в модели и еще одна «космическая» опция – сиденья Zero Gravity, при создании которых конструкторы вдохновлялись невесомостью: тело в таких креслах принимает максимально расслабленное положение, при котором нагрузка на кости и суставы минимальна.

На следующий день наш путь лежал в поселок Териберка на побережье Баренцева моря – единственный населенный пункт на севере Кольского полуострова, куда можно добраться по дороге. От Мурманска 130 километров по заснеженной трассе, которую чистят, и это очень важно. Снежные заряды и бураны тут бывают такой силы, что за час может намести метр снега. Тут надо сказать, что зима на Кольском очень-очень снежная, некоторые дети столько снега в жизни не видели.

Фото: Nissan

Когда-то в Териберке был рыбозавод, колхоз и даже клуб, но знаменитым поселок стал после фильма «Левиафан». Кино уже все, кто хотел, посмотрели, но Териберка и по сей день испытывает туристический бум. Поэтому на величественных спокойных берегах незамерзающего Баренцева моря, на фоне руин времен колхоза прогуливаются многочисленные и непонятно откуда взявшиеся тут в пандемию китайцы. В поселке появилась приличная гостиница, забронированная навсегда. А бывшие труженики моря катают туристов на санках за снегоходом. В Териберке вам покажут замерзший Батарейский водопад, Драконий пляж, кладбище кораблей, в ресторане можно заказать краба, которого здесь называют «пауком» и никак иначе. Тут, как и в Мурманске, все в порядке с рыбой и морепродуктами: всевозможные треска, семга, форель, палтус, краб, лангустин, гребешок. Мясо – в основном оленина. При этом, надо отметить, что дети заказывают бургеры или наггетсы с картошкой, что естественно.

И еще важно: «Териберка» произносится с ударением на «и».

Северное сияние правильнее называть «полярное сияние». Потому что наблюдать его можно и в Южном полушарии, над Антарктикой, из Новой Зеландии, например. Маори называют явление «пылающее небо».

Кроме Кольского полуострова, за северным сиянием чаще всего ездят на Аляску, в северные районы Канады и Скандинавии, в Гренландию и Исландию.

Считается, что лучший вид на полярные сияния открывается из космоса. С орбитальной станции можно увидеть так называемый авроральный овал, формирующийся у магнитных полюсов нашей планеты.

В романе Мельникова-Печерского «В лесах» приводится народное поверье, что возникающие на небе светящиеся столбы являются не чем иным, как видимым проявлением молитв, возносимых к Богу.

NISSAN

TERRANO 2.0 AT AWD QASHQAI CVT 4WD X-TRAIL 2.0 CVT 4WD MURANO 2.5 HEV 4WD
Двигатель, тип бензиновый, R4 бензиновый, R4 бензиновый, R4 бензиновый, R4
Рабочий объем, куб. см 1998 1997 1997 2488
Максимальная мощность, л.с. при об/мин 143 при 5750 144 при 6000 144 при 6000 234 при 5600
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 195 при 4000 200 при 4400 200 при 4400 330 при 3600
Привод полный полный полный полный
Трансмиссия AT4 вариатор CVT вариатор CVT вариатор CVT
Разгон от 0 до 100 км/ч, с 11,5 10,5 12,1 8,3
Максимальная скорость, км/ч 174 182 180 210
Средний расход топлива, л на 100 км 8,7 7,3 7,5 8,3
Цена в России, руб. от 1 422 000 от 2 066 000 2 282 000 2 899 000
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