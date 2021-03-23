Способов увидеть северное сияние придумано немало. Можно купить билет на самолет, который ночью летит над северными широтами, – я, например, видел подобное светопреставление из иллюминатора воздушного судна, следовавшего из Москвы в Сеул. Есть говорят, даже специальные рейсы, которые стартуют и садятся с одного аэродрома, цель которых – именно показать пассажирам зеленое зарево на горизонте. А еще во времена СССР в Ленинграде был популярен коктейль «Северное сияние» – водка с шампанским, но назывался он так, если верить старожилам, не из-за галлюцинаций, а потому, что «белого медведя с ног валил». Но мы поехали смотреть на ночное небо с детьми, поэтому выбрали менее экстремальные способы.

Максим Крылов

Принято считать, что главные охотники за северным сиянием – японцы. Они прилетают в Мурманск на три-четыре дня – именно такие в Стране восходящего солнца бывают отпуска – и часто уезжают ни с чем, потому что сияние – это вам не лампочку выключателем зажечь. Но в условиях пандемии, когда границы закрыты, туризм в основном внутренний. А то, что все лучшее должно доставаться детям, это и так понятно.

Ярко-зеленая луковица

Увидевшим северное сияние детям вручают соответствующий сертификат, то есть все серьезно. Но сначала их катают на снегоходах по замерзшим озерам и среди низкорослых лесов с карликовыми березами. Летом здесь собирают грибы – есть подберезовики и подосиновики, белых нет. Потом в программе катание на собачьих упряжках и кормление северных оленей. Ну а на ночь глядя поехали охотиться за северным сиянием. Из Мурманска, расположенного на восточном берегу Кольского залива, через мост перебрались на западный берег и примерно два часа удалялись в сопки и темноту, по пути останавливаясь на площадках, где возможно было бы наблюдать это самое сияние.

Сияние в это время года с большой долей вероятности происходит всегда, и увидеть его можно начиная примерно с полуночи. Но, чтобы «просияло», нужно чистое, безоблачное небо, а облачность в эти месяцы тоже почти постоянная. Поэтому есть так называемые охотники за сиянием – специальные люди со специальным оборудованием, которые мониторят просветы в облачности и, как только находят их, сообщают об этом, все прыгают по машинам и мчатся в предполагаемую точку. Это местный, мурманский туристический аттракцион, но он работает, и сияние действительно можно увидеть. То есть своими глазами наблюдать, как заряженные частицы солнечного ветра, которые не отразило магнитное поле планеты, сталкиваются с молекулами воздуха в верхних слоях атмосферы.

Это и были самые яркие впечатления от нашей поездки. Сияние в виде неоновой дуги протянулось от горизонта до горизонта и постепенно разделялось на слои как огромная ярко-зеленая луковица. Сияла звезда, наблюдалось сияние, взрослые и дети испытывали восторг, спасибо, дорогая компания Nissan, и за глинтвейн тоже.

Колхоз и даже клуб

Для поисков встречи с чудесным природным явлением нам была предоставлена вся линейка кроссоверов марки Nissan. Это и Terrano – родственник одного весьма популярного у нас в стране «француза». И Qashqai – буквально в те же дни, когда мы ездили в Мурманскую область, состоялась мировая премьера модели уже третьего поколения. Думаю, владельцы машин нынешнего поколения вздохнули с облегчением: все изменения, скажем так, эволюционные, а не революционные – никто не хочет запороть бестселлер. Воткнутый в торпеду «айпед» не в счет: сейчас все так, к сожалению, делают. Конечно же, X-Trail – дети долго пытались найти его отличия во внешности от Qashqai, но потом им объяснили, что проще всего различать эти кроссоверы по задним стойкам и задним фонарям. Ну и, конечно же, Nissan Murano, простор в салоне и огромная панорамная крыша которого позволяли наблюдать сияние, не выходя на мороз. Есть в модели и еще одна «космическая» опция – сиденья Zero Gravity, при создании которых конструкторы вдохновлялись невесомостью: тело в таких креслах принимает максимально расслабленное положение, при котором нагрузка на кости и суставы минимальна.

На следующий день наш путь лежал в поселок Териберка на побережье Баренцева моря – единственный населенный пункт на севере Кольского полуострова, куда можно добраться по дороге. От Мурманска 130 километров по заснеженной трассе, которую чистят, и это очень важно. Снежные заряды и бураны тут бывают такой силы, что за час может намести метр снега. Тут надо сказать, что зима на Кольском очень-очень снежная, некоторые дети столько снега в жизни не видели.

Фото: Nissan

Когда-то в Териберке был рыбозавод, колхоз и даже клуб, но знаменитым поселок стал после фильма «Левиафан». Кино уже все, кто хотел, посмотрели, но Териберка и по сей день испытывает туристический бум. Поэтому на величественных спокойных берегах незамерзающего Баренцева моря, на фоне руин времен колхоза прогуливаются многочисленные и непонятно откуда взявшиеся тут в пандемию китайцы. В поселке появилась приличная гостиница, забронированная навсегда. А бывшие труженики моря катают туристов на санках за снегоходом. В Териберке вам покажут замерзший Батарейский водопад, Драконий пляж, кладбище кораблей, в ресторане можно заказать краба, которого здесь называют «пауком» и никак иначе. Тут, как и в Мурманске, все в порядке с рыбой и морепродуктами: всевозможные треска, семга, форель, палтус, краб, лангустин, гребешок. Мясо – в основном оленина. При этом, надо отметить, что дети заказывают бургеры или наггетсы с картошкой, что естественно.

И еще важно: «Териберка» произносится с ударением на «и».

Северное сияние правильнее называть «полярное сияние». Потому что наблюдать его можно и в Южном полушарии, над Антарктикой, из Новой Зеландии, например. Маори называют явление «пылающее небо».

Кроме Кольского полуострова, за северным сиянием чаще всего ездят на Аляску, в северные районы Канады и Скандинавии, в Гренландию и Исландию.

Считается, что лучший вид на полярные сияния открывается из космоса. С орбитальной станции можно увидеть так называемый авроральный овал, формирующийся у магнитных полюсов нашей планеты.

В романе Мельникова-Печерского «В лесах» приводится народное поверье, что возникающие на небе светящиеся столбы являются не чем иным, как видимым проявлением молитв, возносимых к Богу.