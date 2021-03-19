Путин обсудил с членами Совбеза организованную преступность

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. По сообщению пресс-службы Кремля, на совещании обсуждались вопросы по борьбе с организованной преступностью.

«Мы сегодня обсудим вопросы, связанные с организацией борьбы с организованной преступностью, поговорим об отдельных чувствительных аспектах этого нашего направления деятельности»,— приводит пресс-служба Кремля вступительные слова Владимира Путина. Подробности с совещания на момент публикации не сообщаются.

Докладчиками на совещании выступают глава МВД Владимир Колокольцев и директор ФСБ Александр Бортников. В совещании также участвуют премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, главы МИДа и Минобороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу, директор СВР Сергей Нарышкин и специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

17 марта Владимир Путин участвовал в коллегии Генеральной прокуратуры РФ. В ходе коллегии он призвал прокуратуру обеспечивать борьбу с преступностью и коррупцией, обращая при этом особое внимание на сферы оказания госуслуг, оборонных и гражданских заказов.

Подробнее о коллегии — в материале “Ъ” «Надзор быстрого реагирования».